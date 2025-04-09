В марте российские войска вытеснили украинцев из участков в Курской области, удерживаемых с августа 2023 года. Войска РФ использовали элитные подразделения, северокорейских бойцов и оптоволоконные дроны, устойчивые к радиопомехам. Теперь боевые действия вновь переместились на украинскую территорию. Обстрелы приграничных сёл не прекращаются, жители массово эвакуируются.

Как пишет The Economist, даже несмотря на участие иностранных наёмников, включая возможное прибытие китайских бойцов, Киев рассчитывает на собственное производство беспилотников и тактическое превосходство.

Украина уверена, что способна сдерживать Россию столько, сколько это будет нужно.

По словам главы Сумской ОВА Владимира Артюха, российские десантники, пересёкшие границу, были ликвидированы.

На Донбассе продолжаются ожесточённые бои. 8 апреля президент Владимир Зеленский заявил о пленении двух граждан Китая, воевавших на стороне РФ. Этот вопрос будет поднят на уровне дипломатии.

Службы безопасности усиливают контроль в Сумах, строятся новые линии обороны. Несмотря на обострение, город остаётся стабильным. Число жителей с начала вторжения даже увеличилось — сюда массово переезжают внутренние переселенцы.

Артюх признаёт: число атак по области выросло почти в 2,5 раза — с 3 693 в 2024 году до 8 925 только за первый квартал 2025-го. Но паники нет.

Подразделение «Тайфун» готовится к передислокации в Покровск. Командир Михаил рассказал, что Украина начала применять собственные оптоволоконные дроны — всего через пару месяцев после их появления у россиян.

«Теперь нам нужно меньше людей на позиции. Мы уже не боимся отступления, как раньше», — говорит он.

Несмотря на активизацию врага, украинская сторона уверена: дроны, укреплённые позиции и устойчивость общества — залог обороны.