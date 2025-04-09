Европейские акции снова обвалились после вступления в силу пошлин Трампа

Deutsche Welle передает, что днем в среду стоимость индекса STOXX Europe 600, охватывающего 600 крупнейших европейских компаний, на старте торгов упала на 2,95%. А немецкий индекс DAX начал день с падения на 2,92% - во время первого обвала в понедельник, 7 апреля, он снижался на 10 процентов.

Акции на европейских фондовых рынках в среду, 9 апреля, вновь обвалились после вступления в силу введенных президентом США Дональдом Трампом новых импортных тарифов.

Падают акции и европейских фармацевтических гигантов: немецкой Redcare Pharmacy (минус 15,10%), швейцарских Roche (минус 5,2%) и Novartis (минус 6,05%), датского Novo Nordisk (минус 4,09%). Их падение стало особенно ощутимым, поскольку Трамп анонсировал введение дополнительного «крупного» тарифа на всю импортируемую фармацевтическую продукцию.

Снижается также стоимость акций энергетических компаний. Индекс STXE 600, охватывающий европейские предприятия газовой и нефтяной промышленности, просел на 3,03% на фоне рекордного за последние 4 года падения цен на нефть, указывает Reuters. А аналогичный индекс SXPP, объединяющий горнодобывающие компании, откатился на 3,08 процента. Это связано с тем, что в отношении крупнейшего в мире экспортера металлов Китая сегодня начали действовать американские пошлины в размере 104 процентов.

Министр финансов Германии Йорг Кукис, комментируя обвал европейских акций в среду утром, заявил, что падение происходит «удивительно быстро». Сложившуюся ситуацию он назвал «прискорбной», поскольку пошлины и ответные тарифы всегда вредят обеим сторонам.

Дональд Трамп объявил о введении новых импортных тарифов в отношении более 180 стран и территорий 2 апреля. Для Евросоюза пошлины составили 20%, они вступили в силу 9 апреля.