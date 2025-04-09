USD 1.7000
EUR 1.8808
RUB 1.9773
Подписаться на уведомления
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Европейские акции снова обвалились после вступления в силу пошлин Трампа

15:05 1153

Акции на европейских фондовых рынках в среду, 9 апреля, вновь обвалились после вступления в силу введенных президентом США Дональдом Трампом новых импортных тарифов.

Deutsche Welle передает, что днем в среду стоимость индекса STOXX Europe 600, охватывающего 600 крупнейших европейских компаний, на старте торгов упала на 2,95%. А немецкий индекс DAX начал день с падения на 2,92% - во время первого обвала в понедельник, 7 апреля, он снижался на 10 процентов.

Падают акции и европейских фармацевтических гигантов: немецкой Redcare Pharmacy (минус 15,10%), швейцарских Roche (минус 5,2%) и Novartis (минус 6,05%), датского Novo Nordisk (минус 4,09%). Их падение стало особенно ощутимым, поскольку Трамп анонсировал введение дополнительного «крупного» тарифа на всю импортируемую фармацевтическую продукцию.

Снижается также стоимость акций энергетических компаний. Индекс STXE 600, охватывающий европейские предприятия газовой и нефтяной промышленности, просел на 3,03% на фоне рекордного за последние 4 года падения цен на нефть, указывает Reuters. А аналогичный индекс SXPP, объединяющий горнодобывающие компании, откатился на 3,08 процента. Это связано с тем, что в отношении крупнейшего в мире экспортера металлов Китая сегодня начали действовать американские пошлины в размере 104 процентов.

Министр финансов Германии Йорг Кукис, комментируя обвал европейских акций в среду утром, заявил, что падение происходит «удивительно быстро». Сложившуюся ситуацию он назвал «прискорбной», поскольку пошлины и ответные тарифы всегда вредят обеим сторонам.

Дональд Трамп объявил о введении новых импортных тарифов в отношении более 180 стран и территорий 2 апреля. Для Евросоюза пошлины составили 20%, они вступили в силу 9 апреля.

Россия о «токсичном наследии» Байдена
Россия о «токсичном наследии» Байдена
17:18 87
Россия избежала пошлин Трампа, но попала под удар
Россия избежала пошлин Трампа, но попала под удар
16:12 1684
Симонян: То, что вы сделали в Карабахе, не сработает. Взорвать Армению не удастся
Симонян: То, что вы сделали в Карабахе, не сработает. Взорвать Армению не удастся
16:00 2395
США обвиняют Китай: Пекин не хочет переговоров
США обвиняют Китай: Пекин не хочет переговоров обновлено 16:31
16:31 4721
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США обновлено 13:23
13:23 3021
Европейские акции снова обвалились после вступления в силу пошлин Трампа
Европейские акции снова обвалились после вступления в силу пошлин Трампа
15:05 1154
Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
14:50 2093
Ильхам Алиев обвиняет Асада
Ильхам Алиев обвиняет Асада
14:48 3097
Известных врачей вызывают в суд
Известных врачей вызывают в суд
14:40 2745
Нефть уже меньше $60
Нефть уже меньше $60
14:32 2002
Россия об открытии генконсульства в Армении
Россия об открытии генконсульства в Армении
14:26 2142

ЭТО ВАЖНО

Россия о «токсичном наследии» Байдена
Россия о «токсичном наследии» Байдена
17:18 87
Россия избежала пошлин Трампа, но попала под удар
Россия избежала пошлин Трампа, но попала под удар
16:12 1684
Симонян: То, что вы сделали в Карабахе, не сработает. Взорвать Армению не удастся
Симонян: То, что вы сделали в Карабахе, не сработает. Взорвать Армению не удастся
16:00 2395
США обвиняют Китай: Пекин не хочет переговоров
США обвиняют Китай: Пекин не хочет переговоров обновлено 16:31
16:31 4721
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США обновлено 13:23
13:23 3021
Европейские акции снова обвалились после вступления в силу пошлин Трампа
Европейские акции снова обвалились после вступления в силу пошлин Трампа
15:05 1154
Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
14:50 2093
Ильхам Алиев обвиняет Асада
Ильхам Алиев обвиняет Асада
14:48 3097
Известных врачей вызывают в суд
Известных врачей вызывают в суд
14:40 2745
Нефть уже меньше $60
Нефть уже меньше $60
14:32 2002
Россия об открытии генконсульства в Армении
Россия об открытии генконсульства в Армении
14:26 2142
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться