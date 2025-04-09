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Еще миллиард Украине

15:10 1118

В среду, 9 апреля, Украина получила третий транш финансовой помощи от Евросоюза в размере 1 миллиарда евро в рамках инициативы G7 ERA. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Евросоюз выделил Украине 1 миллиард евро по программе ERA. Об этом было объявлено во время нашей встречи с комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом в Брюсселе», — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Он отметил, что это уже третий платеж в рамках инициативы G7, который финансируется за счет доходов от замороженных российских активов. Эти деньги пойдут на покрытие ключевых нужд государственного бюджета.

Всего по программе ERA европейские союзники предоставили Украине 5 млрд евро.

«Подчеркнул на встрече, что приоритет Украины - полная конфискация замороженных российских суверенных активов, которые должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины. Уделили этому вопросу отдельное внимание», — подчеркнул Шмыгаль.

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