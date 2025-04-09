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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Сенсационное заявление Алиева: Азербайджан не будет исполнять решения Евросуда

15:14 4668

Азербайджан не будет исполнять решения, вынесенные Европейским судом. Об этом 9 апреля заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, выступая на международном форуме на тему «К новому мировому порядку» в Университете АДА. 

Глава государства пояснил, что причиной этого является приостановка полномочий делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Если делегация не участвует в заседаниях Ассамблеи и не может голосовать за выбор судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), то решения этого суда в отношении Азербайджана будут считаться недействительными. Мы лишены права голоса. Мы не голосовали за этих судей и не знаем, кто они такие», — отметил Алиев.

В январе 2024 года ПАСЕ отказалась ратифицировать полномочия делегации Азербайджана. За принятие резолюции проголосовали 90 депутатов, против — 76, четверо воздержались. Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что 76 депутатам, голосовавшим против Азербайджана, был ограничен въезд в страну.

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