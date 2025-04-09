О работе Центральной химико-токсикологической лаборатории
Центральная химико-токсикологическая лаборатория» (далее — Лаборатория), созданная в соответствии с Постановлением Коллегии Министерства здравоохранения от 11 сентября 2024 года № 12, отвечает актуальным требованиям современности.
Об этом сказала генеральный директор - Юридическое лицо публичного права «Центральная химико-токсикологическая лаборатория» Министерства здравоохранения - Матанат Ахундова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.
По ее словам, несмотря на наличие лабораторий по всей стране, централизованной высокотехнологичной химико-токсикологической лаборатории, укомплектованной профильными специалистами в этой области, нет: «Основной целью деятельности лаборатории является охрана здоровья населения и обеспечение ее прав в этой сфере, а также использование новых диагностических возможностей, действующих по всей территории страны лабораторий для проведения химико-токсикологических экспертиз. Также целью лаборатории является выполнение функций референтной лаборатории путем оказания методической и экспериментальной помощи, проведения научных исследований, обеспечения сотрудничества с международными референтными лабораториями, выяснения в установленном порядке подозрительных результатов профильных исследований».
Кроме того, Лаборатория является Юридическим лицом публичного права, осуществляющим подготовку медицинских специалистов по направлениям своей деятельности, выступает клинической базой при учебных заведениях, оказывает методическую и практическую помощь лабораториям, работающим в данной области, в том числе дает заключения по спорным (сомнительным) вопросам, возникающим между ними.
М.Ахундова сообщила, что в лаборатории имеются автоматизированные жидкостные и газовые хроматографы последнего поколения, обладающие высокой точностью, чувствительностью и надежностью: «Имеющиеся приборы могут быть использованы для тестирования на наличие токсических веществ, терапевтических и противоэпилептических препаратов, наркотических и психотропных веществ, метаболитов лекарственных препаратов, пестицидов, тяжелых металлов, оксида углерода, иммунодепрессантов, алкоголя и летучих веществ, органических кислот, а при необходимости и допинговых средств». Также хочу отметить, что газохроматографическая (электронная) библиотека лаборатории содержит более 12 200 веществ, что играет важную роль в установлении причин неизвестных отравлений. Порой при тестировании на наркотики в медицинских учреждениях и других учреждениях получают отрицательные результаты. Но данный метод испытаний является ориентировочным и полученные результаты могут быть неверными. Это связано с тем, что при приеме некоторых лекарственных препаратов и продуктов питания при проверке тестов получаются ложноотрицательные и ложноположительные (перекрестная реактивность) результаты. Расследование таких случаев проводится в Лаборатории высококвалифицированными специалистами с использованием газовых и жидкостных хроматографов, и получаются точные результаты».
Директор отметила, что центр предоставляет широкие возможности для диссертантов и других специалистов в целях проведения научных исследований: «Им оказывается практическая и методическая поддержка со стороны профессиональных специалистов. В настоящее время на основе договора, заключенного с Азербайджанским медицинским университетом, студенты фармацевтического факультета университета проходят производственную практику в лаборатории».
Центральная химико-токсикологическая лаборатория Министерства здравоохранения определяет количество иммунодепрессантов (такролимуса, евролимуса, сиролимуса и циклоспорина) в крови пациентов, перенесших трансплантацию органов, сказала Ахундова.
По ее словам, иммунодепрессанты — это препараты, которые держат иммунную систему под контролем: «Иммунная система организма человека борется с инфекциями, вызывающими заболевания. Терапевтический лекарственный мониторинг иммунодепрессантов у пациентов с трансплантацией органов необходим для предотвращения токсичности или отторжения органов. В зависимости от конкретного состояния пациента и симптомов назначаются иммунодепрессанты или их комбинация, которые могут оказывать сильное воздействие на организм. Для корректировки дозировки назначаемых пациентам препаратов крайне важно регулярно проверять уровень иммунодепрессантов в крови у пациентов с трансплантацией органов. Эти исследования проводятся на высокоточном и чувствительном двух масс-спектрометрическом жидкостном хроматографе в Центральной химико-токсикологической лаборатории Минздрава по направлению врача или индивидуальному запросу. С начала работы лаборатории было проведено около двух тысяч исследований для определения уровня иммунодепрессантов у пациентов с трансплантацией органов. Все исследования проводятся с высокой точностью с использованием методов, утвержденных в соответствии с международными стандартами».
М.Ахундова сообщила, что в Центральной химико-токсикологической лаборатории Минздрава контроль качества исследований и анализов осуществляется профессиональными специалистами в соответствии с исследованиями нового поколения на основе международной практики: «В нашей лаборатории применяются виды исследований, которые в стране не проводятся, и ведется работа по формированию новых диагностических критериев на научной и медицинской основе».