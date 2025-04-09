Трамп хочет, чтобы iPhone производили в США

«Абсолютно. Он (президент Дональд Трамп) считает, что у нас есть рабочая сила, у нас есть трудовые ресурсы, у нас есть всe необходимое, чтобы производить (iPhone) внутри страны», – сказала Ливитт журналистам.

Американцы начали активно скупать продукцию Apple, включая iPhone, опасаясь роста цен на произведенные в Китае товары из-за торговых пошлин администрации президента, сообщает Bloomberg.

Агентство поясняет, что большинство iPhone, самого продаваемого продукта Apple, производится в Китае.

Обвал американского фондового рынка, начавшийся после заявления Трампа о пошлинах, особенно сильно ударил по Apple. На прошлой неделе рыночная капитализация компании упала более чем на $500 млрд. По данным Bloomberg, компания предпринимает усилия, чтобы максимально подготовиться к торговой войне. Сейчас Apple направляет на рынок в США больше устройств, произведенных в Индии, товары оттуда облагаются меньшими пошлинами, чем из Китая.

Apple за последние годы перенесла значительную часть производства во Вьетнам, для которого пошлины ниже, чем для Китая. Там собираются устройства вроде Apple Watch, iPad и AirPods. Часть продукции выпускается также в Ирландии, Таиланде и Малайзии.

2 апреля Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт.