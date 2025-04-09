USD 1.7000
EUR 1.8808
RUB 1.9773
Подписаться на уведомления
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Трамп хочет, чтобы iPhone производили в США

15:38 1103

США обладают всеми необходимыми ресурсами и квалифицированной рабочей силой, чтобы наладить внутреннее производство iPhone, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

«Абсолютно. Он (президент Дональд Трамп) считает, что у нас есть рабочая сила, у нас есть трудовые ресурсы, у нас есть всe необходимое, чтобы производить (iPhone) внутри страны», – сказала Ливитт журналистам.

Американцы начали активно скупать продукцию Apple, включая iPhone, опасаясь роста цен на произведенные в Китае товары из-за торговых пошлин администрации президента, сообщает Bloomberg.

Агентство поясняет, что большинство iPhone, самого продаваемого продукта Apple, производится в Китае.

Обвал американского фондового рынка, начавшийся после заявления Трампа о пошлинах, особенно сильно ударил по Apple. На прошлой неделе рыночная капитализация компании упала более чем на $500 млрд. По данным Bloomberg, компания предпринимает усилия, чтобы максимально подготовиться к торговой войне. Сейчас Apple направляет на рынок в США больше устройств, произведенных в Индии, товары оттуда облагаются меньшими пошлинами, чем из Китая.

Apple за последние годы перенесла значительную часть производства во Вьетнам, для которого пошлины ниже, чем для Китая. Там собираются устройства вроде Apple Watch, iPad и AirPods. Часть продукции выпускается также в Ирландии, Таиланде и Малайзии.

2 апреля Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт.

Россия о «токсичном наследии» Байдена
Россия о «токсичном наследии» Байдена
17:18 98
Россия избежала пошлин Трампа, но попала под удар
Россия избежала пошлин Трампа, но попала под удар
16:12 1693
Симонян: То, что вы сделали в Карабахе, не сработает. Взорвать Армению не удастся
Симонян: То, что вы сделали в Карабахе, не сработает. Взорвать Армению не удастся
16:00 2409
США обвиняют Китай: Пекин не хочет переговоров
США обвиняют Китай: Пекин не хочет переговоров обновлено 16:31
16:31 4730
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США обновлено 13:23
13:23 3023
Европейские акции снова обвалились после вступления в силу пошлин Трампа
Европейские акции снова обвалились после вступления в силу пошлин Трампа
15:05 1156
Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
14:50 2094
Ильхам Алиев обвиняет Асада
Ильхам Алиев обвиняет Асада
14:48 3099
Известных врачей вызывают в суд
Известных врачей вызывают в суд
14:40 2748
Нефть уже меньше $60
Нефть уже меньше $60
14:32 2006
Россия об открытии генконсульства в Армении
Россия об открытии генконсульства в Армении
14:26 2145

ЭТО ВАЖНО

Россия о «токсичном наследии» Байдена
Россия о «токсичном наследии» Байдена
17:18 98
Россия избежала пошлин Трампа, но попала под удар
Россия избежала пошлин Трампа, но попала под удар
16:12 1693
Симонян: То, что вы сделали в Карабахе, не сработает. Взорвать Армению не удастся
Симонян: То, что вы сделали в Карабахе, не сработает. Взорвать Армению не удастся
16:00 2409
США обвиняют Китай: Пекин не хочет переговоров
США обвиняют Китай: Пекин не хочет переговоров обновлено 16:31
16:31 4730
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США обновлено 13:23
13:23 3023
Европейские акции снова обвалились после вступления в силу пошлин Трампа
Европейские акции снова обвалились после вступления в силу пошлин Трампа
15:05 1156
Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
14:50 2094
Ильхам Алиев обвиняет Асада
Ильхам Алиев обвиняет Асада
14:48 3099
Известных врачей вызывают в суд
Известных врачей вызывают в суд
14:40 2748
Нефть уже меньше $60
Нефть уже меньше $60
14:32 2006
Россия об открытии генконсульства в Армении
Россия об открытии генконсульства в Армении
14:26 2145
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться