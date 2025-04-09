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Пленный китаец рассказал, как попал в российскую армию

15:41 2238

Гражданин Китая, взятый в плен украинскими военными во время боев возле Белогоровки, рассказал, что вступил в армию РФ через посредника в КНР, заплатив за это 300 тысяч рублей. Об этом сообщил отдел коммуникаций ОТГ «Луганск» в комментарии Украинской правде.

Отмечается, что во время боев в районе Белогоровки бойцы 81-й отдельной механизированной бригады взяли в плен трех военнослужащих. Среди них оказался гражданин Китайской Народной Республики. Его задержали во время боевых действий, когда штурмовая российская группа, оказавшись под огневым давлением в результате действий украинских солдат, приняла решение сдаться.

По словам самого пленного, к российской армии он присоединился через посредника в КНР, заплатив 300 тысяч рублей за возможность вступить в ряды Вооруженных сил РФ. Он сообщил, что проходил подготовку на оккупированной территории Луганской области в составе группы, сформированной из граждан Китайской Народной Республики. Подготовка включала базовые военные навыки и проводилась без переводчика с применением жестов и мобильного переводчика.

По его словам, основной мотивацией было желание стать военнослужащим и получить гражданство Российской Федерации. Также он отметил, что некоторые участники группы имели проблемы с законом в КНР. Из-за языкового барьера он не в полной мере ориентировался в обстановке во время штурмовых действий. В ходе боя группа понесла потери и, не имея возможности продолжать сопротивление, решила сдаться.

По его словам, семья знала о намерениях поехать в Россию, однако официально он выехал как турист.

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