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Ипотечный кредит в ABB Home стал еще доступнее

15:47 705

Банк ABB продолжает процесс интеграции для того, чтобы универсальные финансовые услуги стали еще более удобными и доступными для клиентов. Банк также успешно реализовал процесс интеграции с платформой MyGov.az.

MyGov.az — цифровая правительственная платформа Азербайджана — предоставляет клиентам Банка ABB возможность в цифровом формате получить доступ ко всем необходимым документам и государственным услугам без потери дополнительного времени при использовании банковских сервисов.

Это новшество открывает перед клиентами широкие возможности и в процессе подачи онлайн-заявки на ипотечный кредит через платформу ABB Home. Благодаря интеграции сервисов Банка АВВ с платформой MyGov.az, впервые в стране клиенты могут получить следующие документы, необходимые для оформления ипотеки, напрямую через раздел İpotekakabineti, не выходя из дома:

  1. Информация о составе семьи.
  2. Справка о том, что лицо не состоит в браке.
  3. Справка о заключении брака.
  4. Справка о расторжении брака.

Кроме того, в разделе İpotekakabineti можно получить информацию о месте работы и доходах, а также данные удостоверения личности.

Каждый гражданин, достигший 18 лет, может зарегистрироваться в разделе İpotekakabineti на сайте abbhome.az, узнать доступную сумму внутреннего ипотечного кредита и подать онлайн-заявку на кредитный продукт.

Клиенты могут шаг за шагом отслеживать процесс исполнения своей заявки в İpoteka kabineti и выполнять все необходимые операции вплоть до этапа оформления кредита в отделении. В İpoteka kabineti можно также получить полную информацию о действующих ипотечных продуктах Банка ABB и удобно осуществить кредитные платежи.

Эти инновации, созданные Банком ABB совместно со своими партнерами, вносят значительный вклад в развитие экосистемы цифровых услуг в Азербайджане.

Получить подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az, по номеру Информационного центра 937, а также на официальной странице в Facebook.

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