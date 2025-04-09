Встреча представителей «Азеришыг» с сабирабадскими бизнесменами

ОАО «Азеришыг» продолжает проводить встречи в регионах для устранения проблем, с которыми сталкиваются фермеры, предприниматели и другие абоненты при использовании электроэнергии, а также для изучения предложений и мнений по внедрению более качественного электроснабжения.

Очередная такая встреча, организованная в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, прошла в Сабирабаде. По информации пресс-службы ОАО «Азеришыг», мероприятие состоялось в административном здании Сабирабадской районной организации партии «Ени Азербайджан», на нем присутствовало около 50 предпринимателей и местных жителей. На встрече присутствовали замдепартамента по работе с ASAN хidmət ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, начальник отдела по связям с общественностью и прессой Вагиф Мустафаев, начальник Ширванского регионального управления энергоснабжения и сбыта (РЭСЭ) Эльнур Гасанов и заместитель главы исполнительной власти Сабирабадского района Насир Мирзалиев. В ходе встречи предпринимателям и гражданам была предоставлена обширная информация о работах по реконструкции и капитальному ремонту, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах. Было отмечено, что по поручению главы государства сегодня даже в самых отдаленных горных районах страны электрические сети, построенные еще в 50–60-х годах прошлого века, заменяются на новые. Строятся подстанции различной мощности, устанавливаются новые трансформаторы. Создание современных сетей призвано предотвратить потери энергии и обеспечить бесперебойное, стабильное электроснабжение как жилых, так и нежилых абонентов.

Также были проведены просветительские беседы с предпринимателями и гражданами об электронных услугах, дана подробная и полная информация обо всех услугах, предоставляемых в сервисных центрах. В ходе мероприятия были разъяснены порядок подключения к новым сетям электроснабжения, выдача технических условий и правила оплаты. Кроме того, была предоставлена подробная информация и даны ответы на вопросы граждан о других услугах, которыми чаще всего пользуются граждане: техническом обслуживании оборудования, находящегося на балансе абонента, регистрации жилых помещений в многоквартирных домах, мерах, принимаемых в случае повреждения приборов учета, порядке смены имени для нерезидентов, услугах по использованию смарт-карт и восстановлению неисправных платежей. В то же время была предоставлена обширная информация обо всех услугах, оказываемых как в центрах ASAN Service, так и через электронные платформы. Были подчеркнуты возможности, созданные для более легкого и быстрого разрешения обращений граждан и предпринимателей. Участникам встречи подробно разъяснены возможности для абонентов подать заявление в учреждение в режиме онлайн, не выходя из офиса или дома. Были выслушаны вопросы фермеров и местных жителей по различным проблемам, а часть поднятых проблем была решена на месте.