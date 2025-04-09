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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Симонян: То, что вы сделали в Карабахе, не сработает. Взорвать Армению не удастся

16:00 2418

Спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя в своем телеграм-канале слова карабахского армянина о том, что он родился в Агдаме, заявил, что «взорвать Армению изнутри не удастся».

«Этот старик из Карабаха утверждает, что я родился в Азербайджане - в «третьем доме за военкоматом Агдама». Этот человек думает, что, распространяя подобные сведения и оскорбляя, он посеет ненависть в отношении меня или сформирует какое-то мнение. Печально, что существуют такие и подобные им. Хотя мои корни по отцовской линии ереванские, а по материнской - лорийские, я не вижу ничего плохого в том, чтобы родиться в вышеупомянутом или любом другом месте.

А кто этот карабахец, кто прислал ему данный текст, более чем понятно. Непонятно то, взял он деньги тысячедрамовыми купюрами или двумя купюрами по 5000 драмов?

Подобных людей сегодня, вчера и завтра будут активизировать, чтобы попытаться разрушить и взорвать Республику Армения изнутри. Не смотрите на армянский народ одним глазом. То, что вы сделали в Карабахе, в Армении не сработает», - сказал Симонян.

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