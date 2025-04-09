Кямаледдин Гейдаров на саммите в Абу-Даби

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров принял участие в 8-м Всемирном саммите по управлению кризисами и чрезвычайными ситуациями в Абу-Даби (ОАЭ), сообщили в пресс-службе МЧС.

Мероприятие собрало руководителей профильных органов разных стран для обсуждения международного сотрудничества, обмена опытом и выработки инновационных подходов к реагированию на трансграничные кризисы.

Выступая на саммите, Кямаледдин Гейдаров подчеркнул важность форума как платформы для повышения глобальной готовности к чрезвычайным ситуациям. Министр рассказал об опыте Азербайджана в этой сфере и отметил активное сотрудничество МЧС с международными партнерами и структурами, включая INSARAG и Международную организацию гражданской обороны.

Министр напомнил об успешной подготовке Азербайджана к проведению климатической конференции COP29 в ноябре прошлого года, подчеркнув приверженность страны глобальной экологической повестке.

В рамках саммита министр провел ряд двусторонних встреч и ознакомился с современной техникой и средствами для ликвидации ЧС, представленными на выставке.