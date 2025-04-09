Россия избежала пошлин Трампа, но попала под удар

Москва избежала пошлин президента США Дональда Трампа. В то же время бюджет Российской Федерации все же пострадает от торговой войны Вашингтона, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что угроза для России возникла из-за резкого падения цен на нефть, поскольку трейдеры делают ставку на глобальное замедление экономики, вызванное пошлинами. Это обойдется России в десятки миллиардов долларов в виде недополученных доходов от продажи нефти.

Если США погрузятся в рецессию, цены на нефть упадут до 50 долларов к декабрю 2026 года, говорит Юлия Жесткова-Григсби, экономист Goldman. Если произойдет глобальный спад, вероятность которого, по мнению JP Morgan, составляет 60%, то цена упадет до 45 долларов.

«В более экстремальном и менее вероятном сценарии, предусматривающем замедление темпов роста мирового ВВП и полный отказ от сокращения добычи нефти ОПЕК+, по нашим оценкам, в конце 2026 года цена на нефть Brent упадет чуть ниже 40 долларов за баррель», - говорит Григсби.

Все это дорого обходится российскому бюджету, ведь каждое изменение цены на нефть на 1 доллар, если оно сохраняется в течение года, стоит 2,7 млрд долларов в год доходов РФ от экспорта нефти.

«Изменение цены на нефть на 10 долларов - это изменение экспортных доходов от нефти на 25-30 млрд долларов в течение года», - говорит Бенджамин Хильгеншток, старший экономист Института Киевской школы экономики. «Это окажет большее давление на рубль, большее давление на инфляцию, большее давление на Центральный банк, чтобы он еще больше повысил процентные ставки», - говорит Хильгеншток.

Это также означает потерю налоговых поступлений. «Возможно, на налоге на добычу полезных ископаемых они потеряют триллион рублей в течение года, а затем, возможно, еще немного от дополнительного налога на прибыль, который должны платить нефтедобывающие компании», - отметил экономист.

В феврале месячный объем экспорта нефти в России составил 13,3 млрд долларов, что составляет 42,5% от общей экспортной выручки.

«Несомненно, цена в 50 долларов оказывает давление на Россию», - говорит Саймон Джонсон, профессор Слоуновской школы менеджмента Массачусетского технологического института и бывший главный экономист МВФ: «Добыча российской нефти стоит от 15 до 20 долларов за баррель, то есть прибыль все еще есть, но она ограничена».

Хотя низкая цена на российскую нефть может сделать ее более привлекательной для Китая, Турции и Индии, но Россия не может увеличить добычу, чтобы продавать больше. Однако, как ни странно, возможно, самый большой риск для России исходит от его ближайшего союзника. По словам Джонсона, если Китай усилит ответные меры, то «эта ситуация разрастется по всему миру, произойдет дальнейшее замедление мирового ВВП, и тогда цена на нефть упадет еще больше, что будет дорого для РФ».

На фоне падения цен на нефть цена на российскую смесь ESPO 7 апреля впервые в истории опустилась ниже уровня западного ценового ограничения в 60 долларов за баррель. Кроме того, экспорт нефти из России снижается из-за падения объемов поставок из ключевого тихоокеанского сорта.

Ранее издание Reuters писало, что Центробанк РФ за несколько недель до переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным предупреждал Кремль о возможности длительного снижения цен на нефть, подобному тому, что предшествовал развалу СССР.