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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Банк Республика поддерживает малый бизнес: 3 месяца без процентов!

16:16 378

С приходом весны вы планируете реализовать новые бизнес-идеи или расширить уже существующий бизнес? Хотите получить бизнес-кредит на выгодных условиях?

Банк Республика, который всегда поддерживает реальный бизнес, запускает кампанию по микро и агро кредитам «3 мгновения весны».

Поспешите воспользоваться кредитной кампанией «3 мгновения весны» от одного из ведущих банков страны — «Банк Республика», запущенной для владельцев агро- и микробизнеса.

Так, клиенты, которые оформят микро и агрокредиты в Банке, получат ПРОЦЕНТЫ ЗА 3 МЕСЯЦА В ПОДАРОК!

Кроме того, предприниматели получат возможность взять до 100.000 манатов микрокредиты, начиная с 10% годовых, на 48 месяцев и с 0% комиссией.

Другие особенности кампании:

  • Возможность приобретения кредита без поручителя;
  • Возможность приобретения кредита траншами (по частям);
  • Возможность открытия кредитной линии;
  • Льготный период - до 12 месяцев;
  • Бесплатный график платежей;
  • Отсутствие затрат на оценку.

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.

Кампания продлится до 1 июня 2025 года.

Для достижения своих бизнес-целей выберите Банк Республику и воспользуйтесь выгодными условиями!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebookinstagramlinkedintelegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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