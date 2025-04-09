Россия разбомбила дорогу в Белгороде

В Белгородской области в результате очередного «нештатного схода» авиабомбы с российского военного самолета едва не погиб один из местных жителей, сообщает Astra. Боеприпас упал на дорогу перед автомобилем, в котором ехал пострадавший.

Инцидент произошел вечером 8 апреля в Яковлевском округе. Фугасная авиабомба (ФАБ) упала на автомобильную дорогу на участке Томаровка — Ракитное в момент, когда по ней двигались две гражданские машины. Снаряд, как утверждают источники издания, не разорвался, однако 36-летний местный житель получил осколочные ранения и был госпитализирован. Автомобиль также получил повреждения, а в дороге образовалась воронка.

По словам местных жителей, чтобы не допустить «дестабилизации обстановки», им запретили снимать место происшествия и публиковать любую информацию о ЧП в соцсетях. Местные власти о ранении мирного жителя в результате падения российской бомбы не сообщили.

В то же время администрация Яковлевского округа сразу после схода боеприпаса отчиталась о перекрытии дороги из-за «проведения работ» и попросила водителей выбрать объездные пути. Утром власти сообщили о снятии ограничения.

Это уже как минимум 50-я по счету авиабомба, которую «уронила» российская авиация на территории приграничных регионов РФ и Украины с начала года. Также был зафиксирован сход по меньшей мере трех ракет. В минувшем году число сошедших с российских самолетов в этих районах бомб составило 165.

Например, 30 марта одна ФАБ упала возле хутора Домнино в Белгородской области, еще две «умные бомбы» (УМПБ) обнаружили в белгородских селах Козычево и Пушкарное. Другая ФАБ в тот же день рухнула рядом с селом Стрелецкое, пишет Astra.