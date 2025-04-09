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Задержан мэр Лиона

16:54 610

Мэра французского Лиона Грегори Дусе задержали по делу о хищении государственных средств. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

«Мэр Лиона от партии «Европа. Экология – Зеленые» Грегори Дусе был задержан полицией в среду», - сообщило СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Сообщается, что мэра уже допросили в офисе Бюро финансовых преступлений. Он сотрудничает с системой правосудия и готов дальше ответственно выполнять свои обязанности.

Прокуратура Лиона начала расследование уголовного дела о незаконном присвоении госсредств лицами, стоящими у власти, в феврале 2024 года. В марте прошлого года по запросу судей в мэрии города прошли обыски.

Грегори Дусе занимает должность мэра Лиона, третьего после Парижа и Марселя города Франции по величине, с 2020 года.

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