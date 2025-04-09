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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

В Кыргызстане готовили госпереворот

17:05 318

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана пресекли попытку организации в стране массовых беспорядков и последующего госпереворота. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

«ГКНБ в целях обеспечения безопасности, защиты конституционного строя и гражданских прав от посягательств и нарушений выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками. Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота», - говорится в сообщении.

Как заверили в ГКНБ, установлены и задержаны все участники группы, которая намеревалась осуществить эти планы. Один из них находился за пределами Кыргызстана, «предположительно в ОАЭ». «Указанная группа в целях реализации своих намерений запланировала снять фейковый провокационный видеоролик с обращением киргизской избитой полуобнаженной девушки, над которой якобы надругались иностранные граждане», - пояснили в пресс-центре.

Этот видеоролик, как считают в ГКНБ, должен был затронуть «национальные патриотические чувства» и спровоцировать представителей «неорганизованной молодежи страны». Затем в дело должны были вступить «специально подготовленные боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием», которые планировали спровоцировать драки и погромы «в местах работы и жительства иностранцев». События должны были повторить погромы в мае 2024 года, когда в Бишкеке нападениям подверглись граждане из стран Юго-Восточной Азии.

«Аналогичные провокации планировались в отношении граждан Кыргызской Республики и представителей правоохранительных органов с последующими массовыми беспорядками. Все эти действия должны были дискредитировать органы управления страны и вызвать недовольство населения, создавая благоприятные условия для масштабных протестных акций, финансируемых так называемой оппозицией», - рассказали в ГКНБ. Кыргызские спецслужбы уже располагают информацией о том, что «общая организация» провокационных действий «проводилась дистанционно» из-за пределов страны.

«В настоящее время ведется работа по поимке организаторов. Таким образом, ГКНБ в результате проведенных мероприятий пресечена попытка организации массовых беспорядков на финальном этапе подготовки и реализации указанных планов», - подчеркивается в сообщении. Имена и фамилии задержанных в интересах следствия не озвучиваются.

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