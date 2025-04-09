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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Хуситы ударили по Тель-Авиву

17:10 341

Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах», нанесли удар по военному объекту в Тель-Авиве и атаковали с помощью беспилотников авианосную группу США в Красном море. 

С таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Вооруженные силы провели операцию, в ходе которой нанесли удар по израильскому военному объекту в районе Тель-Авива с использованием беспилотника типа «Яффо», - сказал Сариа, заявление которого транслировал подконтрольный йеменским мятежникам телеканал Al Masirah.

По словам военного представителя «Ансар Аллах», повстанцы также атаковали ряд кораблей авианосной группы ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman в северной части Красного моря. Удары наносились с применением беспилотников, уточнил Сариа.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали атаковать объекты хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства.

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