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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Россия о «токсичном наследии» Байдена

17:18 119

Москва и Вашингтон договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий, российских взносов в бюджеты международных организаций, заявил посол России в США Александр Дарчиев.

По его словам, на консультациях в Стамбуле Россия поставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

«РФ настроена на серьезный разговор с США о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипломатической собственности», - сказал Дарчиев, отметив, что встреча в Стамбуле «призвана помочь избавлению от токсичного наследия администрации Джо Байдена».

«Контакты Путина и Трампа уже позволили продвинуться по вопросам выдачи виз дипломатам РФ и США и смягчения режима их поездок», - добавил он.

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