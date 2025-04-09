Россия о «токсичном наследии» Байдена

Москва и Вашингтон договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий, российских взносов в бюджеты международных организаций, заявил посол России в США Александр Дарчиев.

По его словам, на консультациях в Стамбуле Россия поставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

«РФ настроена на серьезный разговор с США о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипломатической собственности», - сказал Дарчиев, отметив, что встреча в Стамбуле «призвана помочь избавлению от токсичного наследия администрации Джо Байдена».

«Контакты Путина и Трампа уже позволили продвинуться по вопросам выдачи виз дипломатам РФ и США и смягчения режима их поездок», - добавил он.