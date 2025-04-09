Командующий силами США в Европе Крис Каволи высказался против сокращения американской группировки в Румынии и Польше, о чем писала западная пресса.

«В 2022 году мы изначально перебросили войска вперед. Мы периодически пересматривали структуру сил как на военном уровне, так и на политическом уровне. И я последовательно рекомендовал в течение всего этого периода сохранять силы, которые мы перебросили вперед, и я продолжу это делать», - заявил Каволи на слушаниях в Конгрессе.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что Минобороны США рассматривает возможность вывода до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы.

Военные входят в состав подразделений, насчитывающих до 20 тыс. человек, которые были направлены предыдущей администрацией США в 2022 году в страны, граничащие с Украиной.

После прихода Дональда Трампа к власти в США в 2025 году в Европе усилились опасения относительно возможного вывода американских войск с континента. Эти опасения связаны с риторикой Трампа во время его предвыборной кампании и первого президентского срока, когда он неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону и намекал на пересмотр американского военного присутствия в Европе. Европейские лидеры и СМИ активно обсуждают этот сценарий, особенно в контексте текущей геополитической напряженности.

По данным немецкой газеты Bild, в ЕС опасаются, что США могут вывести свои войска из восточной части Европы, включая страны Балтии, Польшу и Румынию, а также из Косово. Это связано с предположениями, что Трамп может пойти на уступки России в рамках переговоров, что усилит уязвимость региона перед потенциальными угрозами. Издание отмечает, что такие шаги могут быть восприняты как выполнение требований Москвы, высказанных еще в 2021 году, о сокращении присутствия НАТО в странах, присоединившихся к альянсу после 1997 года.