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Сербия про войну с Россией

17:26 1871

Сербия никогда не вступит в войну с Россией ради членства в Евросоюзе. Об этом заявил вице-премьер республики Александар Вулин, выступая в Европарламенте.

«В течение 20 лет мы выполняли каждое желание и требование ЕС, а потом нам сказали, что следующими полноправными членами ЕС, не выполнившими ни одного условия, станут Украина и Молдова. Похоже, что единственным условием для вступления в ЕС является война с Россией - и мы не выполним это условие», - сказал он.

«Сожалею, что вы вообще подумали, что мы можем опуститься до введения санкций против России из-за конфликта, которого можно было бы избежать, если бы вы просто соблюдали Минские соглашения», - отметил Вулин, обращаясь к европарламентариям.

Кроме того, вице-премьер заявил, что Брюссель якобы задумал проект по свержению президента Сербии Александара Вучича при «активной поддержке западных спецслужб».

«Попытка свержения моего правительства на улицах Белграда - это не протест недовольных, а активная работа западных спецслужб и политический проект брюссельской администрации по смене президента Вучича и приведению к власти правительства, которое разделяет ценности ЕС и которое согласится с политикой администрации ЕС: признанием Косова, отказом от Республики Сербской и введением санкций против Российской Федерации», - сказал он.

При этом, по словам Вулина, Брюссель заставляет Сербию «делать вид, что республика не замечает, как ЕС поддерживает каждую попытку свергнуть президента Вучича и законное правительство».

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