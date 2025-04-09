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Европа утвердила тарифы против США

17:30 2224

Совет Евросоюза утвердил первый пакет пошлин на товары США, которые вступают в силу 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Страны ЕС проголосовали в поддержку предложения Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США», - говорится в заявлении. В документе подчеркивается, что эти тарифы вводятся в ответ на первый блок «американских тарифов на сталь и алюминий» и «начинают взиматься с 15 апреля».

По оценке агентства Bloomberg, тарифы будут действовать в отношении американского импорта объемом 21 млрд евро.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные начали действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

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