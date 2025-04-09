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Еще одна медаль Азербайджана на Uzbekistan Open

Отдел спорта
17:33 607

Азербайджан завоевал еще одну медаль на юношеском турнире Uzbekistan Open по тяжелой атлетике в городе Чирчике.

Иса Алиев, выступавший в весовой категории до 73 кг, в рывке поднял 122 кг и занял в этом упражнении 2-е место. В сумме Алиев взял 258 кг и расположился на 7-й позиции.

Напомним, ранее Кямран Хаппаев выиграл три золотые медали. В весовой категории до 61 кг ему не было равных в рывке (103 кг), в толчке (123 кг) и в сумме двух упражнений (226 кг). 

Таким образом, в активе сборной Азербайджана на Uzbekistan Open 3 золота и 1 серебро.

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