USD 1.7000
EUR 1.8808
RUB 1.9773
Подписаться на уведомления
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Россия высылает румынских дипломатов

17:54 791

Россия высылает двух румынских дипломатов в качестве ответной меры на объявление персонами нон грата российских дипломатов в Бухаресте. Об этом сообщили в МИД РФ в связи с вызовом временного поверенного в делах Румынии в РФ.

«9 апреля в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда, которой была вручена нота министерства об объявлении persona non grata атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя.

Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника», - пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Республиканцы хотят ограничить полномочия Трампа
Республиканцы хотят ограничить полномочия Трампа
19:09 648
Премьер Грузии обвиняет Саакашвили в развязывании войны
Премьер Грузии обвиняет Саакашвили в развязывании войны
18:32 659
Важные переговоры Халафова в Москве
Важные переговоры Халафова в Москве фото
18:48 939
Новая цель Путина – Западные Балканы
Новая цель Путина – Западные Балканы Politico
17:40 2638
Европа утвердила тарифы против США
Европа утвердила тарифы против США
17:30 2228
Сербия про войну с Россией
Сербия про войну с Россией
17:26 1876
Россия о «токсичном наследии» Байдена
Россия о «токсичном наследии» Байдена
17:18 1105
Россия избежала пошлин Трампа, но попала под удар
Россия избежала пошлин Трампа, но попала под удар
16:12 3267
Симонян: То, что вы сделали в Карабахе, не сработает. Взорвать Армению не удастся
Симонян: То, что вы сделали в Карабахе, не сработает. Взорвать Армению не удастся
16:00 4923
США обвиняют Китай: Пекин не хочет переговоров
США обвиняют Китай: Пекин не хочет переговоров обновлено 16:31
16:31 5862
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США обновлено 13:23
13:23 3658

ЭТО ВАЖНО

Республиканцы хотят ограничить полномочия Трампа
Республиканцы хотят ограничить полномочия Трампа
19:09 648
Премьер Грузии обвиняет Саакашвили в развязывании войны
Премьер Грузии обвиняет Саакашвили в развязывании войны
18:32 659
Важные переговоры Халафова в Москве
Важные переговоры Халафова в Москве фото
18:48 939
Новая цель Путина – Западные Балканы
Новая цель Путина – Западные Балканы Politico
17:40 2638
Европа утвердила тарифы против США
Европа утвердила тарифы против США
17:30 2228
Сербия про войну с Россией
Сербия про войну с Россией
17:26 1876
Россия о «токсичном наследии» Байдена
Россия о «токсичном наследии» Байдена
17:18 1105
Россия избежала пошлин Трампа, но попала под удар
Россия избежала пошлин Трампа, но попала под удар
16:12 3267
Симонян: То, что вы сделали в Карабахе, не сработает. Взорвать Армению не удастся
Симонян: То, что вы сделали в Карабахе, не сработает. Взорвать Армению не удастся
16:00 4923
США обвиняют Китай: Пекин не хочет переговоров
США обвиняют Китай: Пекин не хочет переговоров обновлено 16:31
16:31 5862
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США обновлено 13:23
13:23 3658
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться