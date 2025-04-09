Премьер Грузии обвиняет Саакашвили в развязывании войны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что война в Южной Осетии в августе 2008 года стала «самым серьёзным преступлением», допущенным при правлении Михаила Саакашвили.

«Все всё знают об этой войне [2008 года]. Мы следили за событиями, и я очень хорошо помню и ночь 7 августа, и 8 августа, когда было объявлено восстановление конституционного порядка и когда тогдашний режим нам объявлял празднично, как они берут село за селом, как вошли в Цхинвали и продвигались к Рокскому тоннелю. То есть никакого оборонительного режима, речь шла только об атаке, которую осуществлял режим», - заявил Кобахидзе журналистам.

По словам Кобахидзе, представители тех лет подписали резолюцию Совета Европы, в которой говорится о начале полномасштабных военных действий именно с грузинской стороны.