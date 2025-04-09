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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Премьер Грузии обвиняет Саакашвили в развязывании войны

18:32 659

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что война в Южной Осетии в августе 2008 года стала «самым серьёзным преступлением», допущенным при правлении Михаила Саакашвили.

«Все всё знают об этой войне [2008 года]. Мы следили за событиями, и я очень хорошо помню и ночь 7 августа, и 8 августа, когда было объявлено восстановление конституционного порядка и когда тогдашний режим нам объявлял празднично, как они берут село за селом, как вошли в Цхинвали и продвигались к Рокскому тоннелю. То есть никакого оборонительного режима, речь шла только об атаке, которую осуществлял режим», - заявил Кобахидзе журналистам.

По словам Кобахидзе, представители тех лет подписали резолюцию Совета Европы, в которой говорится о начале полномасштабных военных действий именно с грузинской стороны.

«Несмотря на то, что режим Саакашвили совершил множество преступлений, все же это самое большое преступление, которое совершил режим Саакашвили против собственной страны и собственного народа. И, конечно, это не должно остаться без оценки. Как только подобное преступление оставишь без оценки, сразу же остаются риски на будущее», - сказал Кобахидзе.

Он также отметил, что в последние три года те же политические силы пытались втянуть страну в новый виток противостояния с Россией. По его словам, грузинское общество не позволило им вернуться к власти и повторить сценарий 2008 года.

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