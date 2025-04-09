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150 американских компаний в России

19:50 1977

Специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился с представителями более 150 компаний, которые продолжают работу в России.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Встретился сегодня с членами Американской торговой палаты в России. Во встрече приняли участие более 150 компаний, продолжающих свою деятельность в России», — заявил Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что американские компании из энергетической и других сфер проявляют интерес к возобновлению своей деятельности в России. По словам Дмитриева, в работе с компаниями из США, которые будут заинтересованы вести деятельность в России, будет сделан фокус на совместном партнерстве.

Кирилл Дмитриев со 2 по 3 апреля находился в Вашингтоне, где он встретился со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и главой Госдепа Марко Рубио. В рамках визита стороны обсудили укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном, возможность прекращения огня в Украине. Визит Кирилла Дмитриева в США стал первой поездкой высокопоставленного представителя России в Вашингтон после начала военных действий в Украине в феврале 2022 года.

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