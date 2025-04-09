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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Важные переговоры Халафова в Москве

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18:48 943

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым, находящимся с рабочим визитом в Москве.

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития российско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. В ходе переговоров были затронуты ключевые международные и региональные вопросы.

Особое внимание уделено подготовке к председательству Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в 2025–2026 годах. Обсуждены задачи совместной работы в рамках объединения, в том числе в контексте его интеграции в систему евразийской многосторонней кооперации.

Кроме того, состоялись отдельные консультации Халафова с заместителем главы МИД России Андреем Руденко. В центре внимания оказались вопросы активизации практической деятельности СВМДА и расширения сотрудничества в Каспийском регионе.

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