Важные переговоры Халафова в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым, находящимся с рабочим визитом в Москве.

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития российско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. В ходе переговоров были затронуты ключевые международные и региональные вопросы.

Особое внимание уделено подготовке к председательству Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в 2025–2026 годах. Обсуждены задачи совместной работы в рамках объединения, в том числе в контексте его интеграции в систему евразийской многосторонней кооперации.

Кроме того, состоялись отдельные консультации Халафова с заместителем главы МИД России Андреем Руденко. В центре внимания оказались вопросы активизации практической деятельности СВМДА и расширения сотрудничества в Каспийском регионе.