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53 медали Азербайджана на Гимназиаде в Сербии

ФОТО
Отдел спорта
18:51 322

В четвертый соревновательный день на Гимназиаде U-15 в Сербии великолепно проявили себя азербайджанские таэквондисты. Они завоевали 13 медалей - 12 золотых и 1 серебряную.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Фидан Мухтарзаде (29 кг), Тапдыг Гулузаде (33 кг), Муса Сулейманлы (37 кг), Инджи Оруджзаде (37 кг), Адиш Джалилов (49 кг), Эльмир Салимов (53 кг), Эда Эрен (55 кг), Расул Джавадзаде (61 кг), Фуад Гасанов (свыше 65 кг), Нигяр Шакаралиева (пумсе), трио (пумсе, девочки, Фидан Гахраманова, Аян Мамедзаде, Гюльнар Керимова), трио (пумсе, мальчики, Гамидгадир Мамедзаде, Анил Абдулов, Орхан Агазаде).

Серебро у Эльмиры Байрак (41 кг).

Напомним, в первые три дня азербайджанские спортсмены завоевали на Гимназиаде 40 медалей - 11 золотых, 11 серебряных и 18 бронзовых.

Таким образом, на данный момент в активе Азербайджана 53 награды - 23 золотые, 12 серебряных и 18 бронзовых.Гимназиада завершится 12 апреля.

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