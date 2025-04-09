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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Нидерланды негодуют и вызывают посла Израиля

18:58 675

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла Израиля в связи с атакой на гуманитарный конвой в секторе Газа.

Об этом сообщил глава МИД страны Каспар Вельдкамп в социальной сети X.

«По моей инициативе посол Израиля был приглашён для разъяснений в связи с вызывающими обеспокоенность событиями в Газе, включая атаку на гуманитарный конвой», — отметил министр. Он подчеркнул, что Нидерланды поддерживают безопасность Израиля, требуют освобождения всех заложников и призывают к удовлетворению гуманитарных потребностей палестинского населения.

Ранее СМИ сообщили, что 2 апреля израильские военные нанесли удар по автомобилю гуманитарной организации World Central Kitchen. Погибли семь сотрудников миссии, в том числе иностранцы.

Боевые действия в секторе Газа были возобновлены 18 марта после срыва перемирия. Израильская сторона возложила вину за это на ХАМАС, заявив о необходимости освободить всех заложников. Представители палестинского движения, в свою очередь, обвинили в эскалации Израиль и США.

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