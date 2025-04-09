Республиканцы хотят ограничить полномочия Трампа
Более 10 республиканцев в Конгрессе США готовы поддержать законопроект, который ограничит право президента единолично вводить пошлины, сообщает Axios.
Инициатором выступил член Палаты представителей Дон Бэкон. Документ предполагает, что введённые президентом тарифы будут действовать не более 60 дней без одобрения Конгресса. Соавторами стали ещё два республиканца и двое демократов.
По данным издания, Белый дом уже направил Конгрессу письмо с предупреждением: в случае принятия законопроекта Трамп наложит вето.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные начали действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.