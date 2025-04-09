Суд изменил форму ареста для башкана Гагаузии
19:27 154
Суд в Кишинёве перевёл под домашний арест главу Гагаузии Евгению Гуцул, ранее арестованную по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании.
Прокурор настаивал на продлении её ареста ещё на 30 суток.
Гуцул задержали 25 марта по уголовному делу о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году. Её подозревают в фальсификации документов о денежных пожертвованиях физических лиц в ее пользу на выборах и документов, подтверждающих источники финансовых средств.
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