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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Суд изменил форму ареста для башкана Гагаузии

19:27 154

Суд в Кишинёве перевёл под домашний арест главу Гагаузии Евгению Гуцул, ранее арестованную по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании.

Прокурор настаивал на продлении её ареста ещё на 30 суток.

Гуцул задержали 25 марта по уголовному делу о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году. Её подозревают в фальсификации документов о денежных пожертвованиях физических лиц в ее пользу на выборах и документов, подтверждающих источники финансовых средств.

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