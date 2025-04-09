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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

ЕС не планирует продление «торгового безвиза» с Украиной

19:34 859

Европейский Союз не намерен продлевать "торговый безвиз" с Украиной после его окончания 5 июня 2025 года, сообщает "Европейская правда".

По словам европейского чиновника, после этой даты условия торговли между Украиной и ЕС вернутся к довоенным, а новые торговые преференции вводиться не будут.

Источник отметил, что с 6 июня 2025 года завершатся автономные торговые меры, введенные ЕС после начала полномасштабной агрессии России. В частности, прекратятся торговые преференции для Украины по таким товарам, как мясо курицы, яйца, мед и другим.

Тем не менее, обсуждаются изменения в зоне свободной торговли, заключенной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. ЕС совместно с украинской стороной планирует предложить благоприятные изменения, в том числе оставить преференции для некоторых товарных категорий, таких как сталь.

Кроме того, рассматриваются изменения в статье 29 Соглашения об ассоциации, чтобы создать условия торговли, выгодные для обеих сторон, и поддержать экономику Украины, которая страдает от войны.

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