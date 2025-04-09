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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Иран передал боевикам ракеты с дальностью до Европы

19:56 1363

Иран впервые поставил шиитским группировкам в Ираке ракеты класса «земля-земля» большой дальности, некоторые из которых могут достичь Европы.

Об этом сообщает The Times, ссылаясь на свои источники.

Поставку организовал Корпус стражей исламской революции, и она была осуществлена на прошлой неделе. Также были переданы ракеты с меньшей дальностью.

Иран продолжает усиливать свое присутствие в регионе, несмотря на ожидания, что страна будет сокращать поддержку своих союзников на Ближнем Востоке, чтобы избежать конфронтации с США. По словам президента Дональда Трампа, 12 апреля в Омане состоятся прямые переговоры между США и Ираном.

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