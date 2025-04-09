Иран передал боевикам ракеты с дальностью до Европы

Об этом сообщает The Times, ссылаясь на свои источники.

Иран впервые поставил шиитским группировкам в Ираке ракеты класса «земля-земля» большой дальности, некоторые из которых могут достичь Европы.

Поставку организовал Корпус стражей исламской революции, и она была осуществлена на прошлой неделе. Также были переданы ракеты с меньшей дальностью.

Иран продолжает усиливать свое присутствие в регионе, несмотря на ожидания, что страна будет сокращать поддержку своих союзников на Ближнем Востоке, чтобы избежать конфронтации с США. По словам президента Дональда Трампа, 12 апреля в Омане состоятся прямые переговоры между США и Ираном.