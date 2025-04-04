Лучше плохой разговор с Вашингтоном

После взаимных грозных заявлений Иран и США проведут переговоры по нормализации отношений и «ядерной сделке». Это подтвердил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Ранее об этом же заявил президент США Дональд Трамп. Правда, вопреки первоначальным сообщениям (Трампа, в том числе), переговоры будут не прямые, а через посредников – чиновников Омана. Пройдут они как раз в Омане 12 апреля. Делегации от двух стран будут находиться в разных комнатах, а дипломаты Омана будут передавать их сообщения. Если все пойдет удачно, переговоры могут перерасти в прямые.

Что на кону? Сообщения об американо-иранских переговорах появились одновременно с сообщениями о том, что в Москве на экспертном уровне 8 апреля прошли трехсторонние консультации (в закрытом режиме) между представителями Ирана, России и Китая как раз по иранской ядерной программе. Ранее они прошли в таком же формате в Китае. Судя по всему, Тегеран ведет дипломатическую игру сразу на нескольких площадках, намереваясь добиться более выгодных для себя результатов. Главная цель – ослабить санкционное давление со стороны США и предотвратить полномасштабное военное столкновение с американцами и Израилем, которое не сулит Ирану ничего хорошего. Со своей стороны Москва и Пекин, имея собственные отношения с Тегераном, не хотели бы выпускать процесс из-под контроля. В том числе для Москвы было бы важно заработать какие-то очки в своей дипломатии с Трампом, чтобы не «зацикливаться» на столь «проблемной Украине», но при этом выступить в роли конструктивного брокера в переговорах по иранской ядерной программе, как это произошло в момент ее заключения в 2015 году. Однако в Тегеране могут относиться с подозрением к таким попыткам Москвы, опасаясь, что в какой-то момент интересами Тегерана могут пожертвовать в пользу улучшения отношений с ненавистной Ирану Америкой. Отсюда взялась нейтральная площадка в Омане. Если в результате удастся все же выйти на прямые переговоры с американцами, то Иран не будет упираться слишком упорно, несмотря на раздающиеся из Тегерана грозные заявления (того же Аракчи) о том, что «прямые переговоры с правительством, которое постоянно угрожает применением военной силы в нарушение Устава ООН и чьи должностные лица выражают противоречивые позиции, в корне лишены смысла». На что в дипломатии есть вечная поговорка – «никогда не говори «никогда».

Что касается трехсторонних консультаций в российской столице, то представители Ирана, вероятно, будут добиваться от России и Китая каких-то уступок в военной и экономической сферах в обмен на отказ от своей ядерной программы, в сохранении которой ни Россия, ни Китай, объективно говоря, совсем не заинтересованы. Накануне переговоров в Омане Трамп «сверил часы» с израильским премьером Нетаньяху. Тот хотел заручиться поддержкой Вашингтона на случай, если «что-то пойдет не так», Тегеран проявит несговорчивость и продолжит создавать ядерную бомбу для уничтожения Израиля. В своих заявлениях в Вашингтоне Нетаньяху подразумевал, что может быть и плохой вариант, когда придется наносить удар по Ирану. Как это часто бывает перед переговорами, накануне стороны повышали ставки. Мол, если что не так, то мы за себя не ручаемся. Так, Трамп месяц назад направил иранскому руководству некое послание, в котором дал Тегерану два месяца на заключение новой ядерной сделки – уже в более расширенном формате, включающем в себя другие договоренности, угрожая в противном случае чуть ли не войной.

Иран говорит одно, думает другое, говорит третье В Тегеране думали над ответом месяц, после чего глава МИД Ирана сообщил, что иранская сторона оставляет дверь открытой. В подтверждение второго тезиса появилась информация (явно сознательная утечка) о подготовке ракетных войск Ирана для нанесения возможных ударов по американским объектам на Ближнем Востоке в случае военной опасности. Также Тегеран уведомил власти Турции, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Катара и Бахрейна о том, что любая поддержка потенциального нападения США на Иран, в том числе открытие своего воздушного пространства для американских ВВС, будет расцениваться как враждебный акт со всеми вытекающими из этого последствиями. Ну и в довершении «демонстрации мускулами» верховный лидер Ирана Али Хаменеи привел вооруженные силы в состояние повышенной готовности. Параллельно даны и другие сигналы - о том, что Тегеран вполне договороспособен. Так, в ближневосточные СМИ была вброшена информация (со ссылкой на иракских военных и чиновников) о готовности нескольких влиятельных проиранских группировок в Ираке сложить оружие. Якобы иранский Корпус стражей исламской революции (который курирует подобные операции за границей) предоставил своим иракским шиитским союзникам карт-бланш на принятие любых решений, чтобы только не втягивать Ирак в потенциальный конфликт с США и Израилем. В этой информации не без оснований заподозрили намеренный информационный вброс как раз с целью снижения напряжения в отношениях с США. Декларируемая в СМИ численность таких «проиранских группировок» в 50 тыс. человек похожа сама по себе на фейк, поскольку формально эти «милицейские» формирования уже давно не существуют самостоятельно, а вошли в состав иракских сил безопасности. Тем не менее, сама направленность вброса говорит сама за себя. Аналогичная информация (она может быть более правдивой) прошла в отношении иранских военных, помогающих йеменским хуситам, которые превратили своим пиратством судоходство через Суэцкий канал и дальше на юг в опасный квест, нанося периодически удары по «произраильским» или «прозападным» судам (изначально «в знак солидарности с палестинцами сектора Газа»). Это вынудило многие компании переориентировать логистику в обход Африки (через Мыс Доброй надежды), что привело к многомиллиардному росту издержек. Доходы самого Египта от транзита через Суэц упали процентов на 40.

И вот в преддверии переговоров с американцами в западных СМИ появляется информация (официального подтверждения Тегерана не было) о том, что Иран якобы приказал своим военным покинуть Йемен и прекращает поддержку хуситов, несмотря на то что массированные авиаудары США по ним продолжаются. Уход Ирана из Йемена оправдывается тем, чтобы избежать возможной эскалации, а также чтобы сосредоточить усилия на том, как ответить Трампу и его угрозам непосредственно Ирану. Как выразился анонимный иранский чиновник в интервью британской прессе, «мы считаем, что хуситы не смогут выжить и доживают свои последние месяцы или даже дни, поэтому нет смысла оставлять их в нашем списке». При этом Иран уже ушел из Сирии после победы там протурецких исламистских группировок, нарушен наземный коридор снабжения проиранской «Хезболлы» в Ливане. Снабжение сейчас Ираном ХАМАС в Газе надежно перекрыто Израилем. Между тем, ранее Трамп, еще когда расторгал «ядерную сделку» во время своего первого президентского срока, настаивал, что в новое соглашение должно быть включено условие сворачивания «террористической» (как он говорил) деятельности Тегерана в Ближневосточном регионе, особенно КСИР.