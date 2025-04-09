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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Будущий канцлер Германии предупредил Трампа

20:11 1379

Заключение коалиционного соглашения между Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) стало сигналом о возвращении Германии на мировую арену, и президент США Дональд Трамп должен учитывать этот фактор.

Об этом заявил будущий канцлер Фридрих Мерц, передает агентство Reuters.

«Германия выполнит свои оборонные обязательства и будет работать над укреплением своей конкурентоспособности», — отметил Мерц, лидер ХДС.

Он также добавил, что Европейский Союз должен выработать единый подход к тарифам и пошлинам, которые Трамп наложил на многие страны мира.

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