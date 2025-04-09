Будущий канцлер Германии предупредил Трампа
Заключение коалиционного соглашения между Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) стало сигналом о возвращении Германии на мировую арену, и президент США Дональд Трамп должен учитывать этот фактор.
Об этом заявил будущий канцлер Фридрих Мерц, передает агентство Reuters.
«Германия выполнит свои оборонные обязательства и будет работать над укреплением своей конкурентоспособности», — отметил Мерц, лидер ХДС.
Он также добавил, что Европейский Союз должен выработать единый подход к тарифам и пошлинам, которые Трамп наложил на многие страны мира.