Азербайджан расширяет поддержку спорта для лиц с нарушением слуха

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с президентом Международного комитета спорта лиц с нарушением слуха Адамом Косой и президентом Европейской спортивной организации лиц с нарушением слуха Иосифом Ставракакисом.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, на встрече министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев рассказал о проводимой в Азербайджане работе по социальной защите и реабилитации лиц с инвалидностью, поддержке их интеграции в общество и развитии творческого потенциала в инклюзивной среде.

Отмечено, что часть этой категории составляют лица с нарушением слуха, которые также охвачены мерами социальной поддержки. Подчеркнуто, что количество видов реабилитационных средств, предоставляемых лицам с инвалидностью за счет госбюджета, в последние годы увеличено почти в 4 раза — до 130. В их числе и специальные реабилитационные средства для лиц с нарушением слуха.

Также сообщено, что подготовлен и находится на стадии обсуждения в парламенте законопроект о внесении изменений в законодательство с целью официального признания жестового языка как языка общения.