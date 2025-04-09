Азербайджан расширяет поддержку спорта для лиц с нарушением слуха
В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с президентом Международного комитета спорта лиц с нарушением слуха Адамом Косой и президентом Европейской спортивной организации лиц с нарушением слуха Иосифом Ставракакисом.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, на встрече министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев рассказал о проводимой в Азербайджане работе по социальной защите и реабилитации лиц с инвалидностью, поддержке их интеграции в общество и развитии творческого потенциала в инклюзивной среде.
Отмечено, что часть этой категории составляют лица с нарушением слуха, которые также охвачены мерами социальной поддержки. Подчеркнуто, что количество видов реабилитационных средств, предоставляемых лицам с инвалидностью за счет госбюджета, в последние годы увеличено почти в 4 раза — до 130. В их числе и специальные реабилитационные средства для лиц с нарушением слуха.
Также сообщено, что подготовлен и находится на стадии обсуждения в парламенте законопроект о внесении изменений в законодательство с целью официального признания жестового языка как языка общения.
Было отмечено, что паралимпийское движение в Азербайджане постоянно расширяется и достигло значительных успехов, азербайджанские спортсмены добиваются крупных побед на Паралимпийских играх. В целях привлечения лиц с нарушением слуха к спорту и расширения их возможностей интеграции в общество через спорт в 2023 году был создан Азербайджанский дефлимпийский комитет.
Между Министерством труда и социальной защиты населения и дефлимпийским комитетом налажено тесное сотрудничество. С момента основания комитету оказывается поддержка со стороны министерства, в том числе выделены помещения для организации курсов жестового языка.
Подчеркнуто, что меры поддержки, направленные на развитие дефлимпийского движения, будут продолжены и в будущем.
Адам Коса и Иосиф Ставракакис высоко оценили системную работу, проводимую в Азербайджане в сфере социальной защиты, реабилитации и интеграции в общество лиц с инвалидностью, включая лиц с нарушением слуха, а также достижения паралимпийского движения.
На встрече обсудили реализуемые в Азербайджане меры по развитию дефлимпийского движения, а также перспективы сотрудничества с Международным комитетом спорта лиц с нарушением слуха и Европейской спортивной организацией лиц с нарушением слуха.