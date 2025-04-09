Экс-министр Роман Насиров ушёл в армию
Бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров мобилизовался в ВСУ в разгар судебных дебатов по делу о крупной взятке.
Об этом сообщила организация Transparency International Ukraine.
По данным журналиста Олега Новикова, Насиров записался в одну из киевских бригад. Его адвокаты просят приостановить рассмотрение дела из-за мобилизации. Следующее заседание назначено на 11 апреля.
Напомним, в октябре 2022 года НАБУ обвинило Насирова в получении взятки, а суд избрал ему меру пресечения с рекордным залогом в 523,2 млн гривен. Впоследствии сумма была снижена, и в мае 2023 года он вышел из СИЗО, проведя там 20 месяцев.