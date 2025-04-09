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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Экс-министр Роман Насиров ушёл в армию

20:45 1089

Бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров мобилизовался в ВСУ в разгар судебных дебатов по делу о крупной взятке.

Об этом сообщила организация Transparency International Ukraine.

По данным журналиста Олега Новикова, Насиров записался в одну из киевских бригад. Его адвокаты просят приостановить рассмотрение дела из-за мобилизации. Следующее заседание назначено на 11 апреля.

Напомним, в октябре 2022 года НАБУ обвинило Насирова в получении взятки, а суд избрал ему меру пресечения с рекордным залогом в 523,2 млн гривен. Впоследствии сумма была снижена, и в мае 2023 года он вышел из СИЗО, проведя там 20 месяцев.

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