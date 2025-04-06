Революция не для Америки

В один и тот же день по пятидесяти штатам США под лозунгом «Убери руки!» прокатилась первая волна организованного массового сопротивления политике Дональда Трампа, вылившаяся более чем в тысячу четыреста протестных акций. Вопрос не в реакции американцев на решения 47-го президента США, которая выглядит вполне ожидаемой, а в том, смогут ли они заставить Трампа отказываться от них?

Организаторы акции поставили администрацию республиканцев перед первым серьезным кризисом, выдвинув три основных требования - положить конец захвату власти миллиардерами и коррупционерами, прекратить сокращение финансирования социальных и медицинских программ и остановить нападки на иммигрантов, трансгендеров и другие меньшинства. Первые два требования вызывают такое ощущение, словно речь идет не о самом могущественном и богатом государстве в мире, а о разделенном и бунтующем обществе, в котором классовые противоречия достигли апогея. И в самом деле, какое чувство вы испытаете, услышав, что протестующие недовольны увольнением государственных служащих, закрытием учреждений, урезанием средств на здравоохранение и введением новых пошлин? Дежавю, не так ли? Ведь на протяжение десятилетий после распада СССР эти же самые требования были и остаются актуальными для любой постсоветской страны. А потому, следуя этой логике, можно подумать, что эти протесты в США приведут в итоге к качественным изменениям, и Трамп будет вынужден отступить.

В реальности же подобные надежды беспочвенны, а прокатившаяся по Соединенным Штатам волна протестов есть не что иное, как буря в стакане воды. Да, в акциях звучала и чисто политическая риторика. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин даже сравнил политику Трампа с действиями Бенито Муссолини, заявив на одном из митингов протеста: «Конституция, написанная отцами-основателями нашей страны, начинается словами «Мы, народ», а не «Мы, диктаторы». Ни один порядочный человек не хочет видеть у власти диктатора, который разрушает экономику, знает цену всему, но не ценит ничего». А один из лидеров американских профсоюзов Рэнди Ирвин выступил с еще более леворадикальной речью: «Администрация Трампа разрушает государственные службы по всей стране. Они утверждают, что правительство станет эффективнее. Это смешно. Это жестокая шутка».

Следует отметить, что акции проходили не только в США, но и в других странах, включая Великобританию и Францию. Новые пошлины, объявленные Трампом против 185 стран, всколыхнули мировые рынки, биржи пребывают в состоянии шока, а эксперты дают Соединенным Штатам крайне негативные экономические прогнозы. Ну а американское общество потребления может простить своему лидеру многое, но только не снижение покупательной способности и ухудшение условий жизни. К тому же, в новом мире, формируемом парадоксальной политикой 47-го президента США, резко смещаются понятия, традиционные друзья и извечные враги меняются местами. И как бы дико это ни звучало, в нынешней ситуации официальная Москва полностью на стороне Трампа. Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента Путина в Вашингтоне, прямо обвинил американское «глубинное государство» в попытке организовать против республиканцев «цветную» революцию. А Европа, благодаря политике Дональда Трампа по ряду вопросов, постепенно сближается с коммунистическим Китаем, отстаивая принципы глобализма. Те самые принципы, которые Соединенные Штаты еще недавно экспортировали по всему миру, а которые теперь стали главной мишенью Дональда Трампа.

Похоже, лидеры мировой политики окончательно запутались в определениях «друг» и «враг». А потому не только многие американцы, но и значительная часть мира выступает сегодня решительными противниками политики Трампа. И тем не менее, повторю: тем, кто предвидит от этих протестов серьезные результаты, ждет разочарование. Крышка кипящего котла чуть приподнялась, пар потихонечку выйдет и все снова утихнет. Так что, никакой социальной революции не будет, проигравшая элита демократов не совершит государственный переворот, не возьмет штурмом Капитолий и не сменит Республиканскую партию, поскольку Америка как была, так и остается разделенной страной.