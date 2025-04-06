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Революция не для Америки

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Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
20:45 859

В один и тот же день по пятидесяти штатам США под лозунгом «Убери руки!» прокатилась первая волна организованного массового сопротивления политике Дональда Трампа, вылившаяся более чем в тысячу четыреста протестных акций.

Вопрос не в реакции американцев на решения 47-го президента США, которая выглядит вполне ожидаемой, а в том, смогут ли они заставить Трампа отказываться от них?

Прокатившаяся по Соединенным Штатам волна протестов есть не что иное, как буря в стакане воды

Организаторы акции поставили администрацию республиканцев перед первым серьезным кризисом, выдвинув три основных требования - положить конец захвату власти миллиардерами и коррупционерами, прекратить сокращение финансирования социальных и медицинских программ и остановить нападки на иммигрантов, трансгендеров и другие меньшинства.

Первые два требования вызывают такое ощущение, словно речь идет не о самом могущественном и богатом государстве в мире, а о разделенном и бунтующем обществе, в котором классовые противоречия достигли апогея.

И в самом деле, какое чувство вы испытаете, услышав, что протестующие недовольны увольнением государственных служащих, закрытием учреждений, урезанием средств на здравоохранение и введением новых пошлин? Дежавю, не так ли? Ведь на протяжение десятилетий после распада СССР эти же самые требования были и остаются актуальными для любой постсоветской страны. А потому, следуя этой логике, можно подумать, что эти протесты в США приведут в итоге к качественным изменениям, и Трамп будет вынужден отступить.

Чем отличаются митинги в США от митингов в России? Ничем!

В реальности же подобные надежды беспочвенны, а прокатившаяся по Соединенным Штатам волна протестов есть не что иное, как буря в стакане воды.

Да, в акциях звучала и чисто политическая риторика. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин даже сравнил политику Трампа с действиями Бенито Муссолини, заявив на одном из митингов протеста:

«Конституция, написанная отцами-основателями нашей страны, начинается словами «Мы, народ», а не «Мы, диктаторы». Ни один порядочный человек не хочет видеть у власти диктатора, который разрушает экономику, знает цену всему, но не ценит ничего».

А один из лидеров американских профсоюзов Рэнди Ирвин выступил с еще более леворадикальной речью:

«Администрация Трампа разрушает государственные службы по всей стране. Они утверждают, что правительство станет эффективнее. Это смешно. Это жестокая шутка».

Джейми Раскин выступает как Немцов

Следует отметить, что акции проходили не только в США, но и в других странах, включая Великобританию и Францию. Новые пошлины, объявленные Трампом против 185 стран, всколыхнули мировые рынки, биржи пребывают в состоянии шока, а эксперты дают Соединенным Штатам крайне негативные экономические прогнозы. Ну а американское общество потребления может простить своему лидеру многое, но только не снижение покупательной способности и ухудшение условий жизни.

К тому же, в новом мире, формируемом парадоксальной политикой 47-го президента США, резко смещаются понятия, традиционные друзья и извечные враги меняются местами. И как бы дико это ни звучало, в нынешней ситуации официальная Москва полностью на стороне Трампа. Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента Путина в Вашингтоне, прямо обвинил американское «глубинное государство» в попытке организовать против республиканцев «цветную» революцию.

А Европа, благодаря политике Дональда Трампа по ряду вопросов, постепенно сближается с коммунистическим Китаем, отстаивая принципы глобализма. Те самые принципы, которые Соединенные Штаты еще недавно экспортировали по всему миру, а которые теперь стали главной мишенью Дональда Трампа.

Мир перевернулся: Европа побежала к коммунистическому Китаю

Похоже, лидеры мировой политики окончательно запутались в определениях «друг» и «враг». А потому не только многие американцы, но и значительная часть мира выступает сегодня решительными противниками политики Трампа.

И тем не менее, повторю: тем, кто предвидит от этих протестов серьезные результаты, ждет разочарование. Крышка кипящего котла чуть приподнялась, пар потихонечку выйдет и все снова утихнет.

Так что, никакой социальной революции не будет, проигравшая элита демократов не совершит государственный переворот, не возьмет штурмом Капитолий и не сменит Республиканскую партию, поскольку Америка как была, так и остается разделенной страной.

Медицина в США? Самая - дорогая и самая - некачественная. Похуже, чем в нищенской Кубе

Да, пропаганда неизменно навязывает миру гламурный и потребительский фасад США. При этом стараясь не выпячивать классовые противоречия и неразрешимые проблемы мировой державы №1. К примеру, что здравоохранение в США — самое дорогое и при этом одно из самых некачественных (в отличие от бесплатного и высококачественного здравоохранения на нищей Кубе).

Но главное заключается в том, что для социальной революции и глубоких перемен митинговая тактика и риторика жалоб абсолютно бесполезны. Тогда, как другой действенной тактики нет и не предвидится. Если протестующие действительно считают, что сражаются с диктатурой, то методы их борьбы должны быть соответствующими. И история это многократно доказывала.

Простой пример: если бы в Никарагуа сандинисты выбрали бы не вооруженную борьбу, а тактику массовых акций протеста и коллективных уговоров, этой страной бы по сей день правил бы клан Батисты…

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