«Это как перерезать себе горло». США о сближении Европы с Китаем

Глава Минфина США Скотт Бессент резко высказался против возможного сближения Европы с Китаем в ущерб отношениям с Вашингтоном.

Выступая на форуме Американской банковской ассоциации, он заявил, что такой шаг был бы "равносилен экономическому самоубийству".

По его словам, США намерены сначала заключить торговые соглашения с союзниками, чтобы выступить единым фронтом в переговорах с Пекином. При этом он напомнил, что союзники Штатов надёжны в военной сфере, но часто игнорируют важность экономического единства.