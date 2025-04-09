«Это как перерезать себе горло». США о сближении Европы с Китаем
Глава Минфина США Скотт Бессент резко высказался против возможного сближения Европы с Китаем в ущерб отношениям с Вашингтоном.
Выступая на форуме Американской банковской ассоциации, он заявил, что такой шаг был бы "равносилен экономическому самоубийству".
По его словам, США намерены сначала заключить торговые соглашения с союзниками, чтобы выступить единым фронтом в переговорах с Пекином. При этом он напомнил, что союзники Штатов надёжны в военной сфере, но часто игнорируют важность экономического единства.
"Сближение с Китаем вместо США — это как перерезать себе горло", — заявил министр.
Бессент также отметил, что азиатские страны, напротив, стремятся усилить сотрудничество с Вашингтоном на фоне эскалации торгового конфликта между США и КНР.
Напомним, накануне США объявили о введении 104% пошлин на китайские товары. В ответ Китай ввёл 84% тарифы на американский экспорт, включая продукцию сельского хозяйства и автомобили.