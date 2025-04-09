Китай обгоняет США: уникальный истребитель шестого поколения

Появилось новое видеосвидетельство, подтверждающее проведение Китаем испытательных полетов истребителя шестого поколения. На этот раз в шестисекундном ролике, опубликованном в соцсети X, самолет, условно называемый J-36, был заснят на малой дистанции во время посадки на заводской аэродром в провинции Сычуань на юго-западе страны. Напомним, впервые информация об испытаниях китайского истребителя шестого поколения появилась в декабре 2024 года, однако тогда речь шла о кадрах, снятых с большого расстояния, что не позволяло детально рассмотреть самолет. Анализируя это видео, эксперты пришли к выводу, что Китай разработал два типа боевых самолетов с совершенно новой конструкцией. Крупнейший из них получил условное обозначение J-36. В прошлом месяце были зафиксированы очередные испытательные полеты этих самолетов. На новом видео, снятом видеорегистратором автомобиля, движущегося по шоссе, истребитель отчетливо виден на близкой дистанции. По словам экспертов, изучивших запись, самолет рассчитан на двух пилотов, не имеет хвостового оперения и оснащен тремя двигателями. Это полностью новая модель боевого самолета, вероятно, разработанная с применением усовершенствованных стелс-технологий. Отметим, что современные боевые истребители, как правило, оснащаются двумя двигателями.

Видео уже геолоцировано, что подтверждает: оно действительно снято на заводском аэродроме компании Chengdu Aircraft Corporation (CAC) в одноименном городе провинции Сычуань, где этот самолет впервые был замечен еще в декабре. Тогда же на аэродроме появилось новое укрытие, достаточно большое, чтобы размещать истребители на линии летных испытаний, где они подготавливаются к полетам. Это может означать, что J-36 способен проходить подготовку к вылету и финальные проверки, оставаясь при этом вне поля зрения спутников и посторонних наблюдателей. Аналогичная конструкция с охраняемым периметром появилась прошлым летом и на основном перроне аэродрома. Эксперт по военной авиации, бывший офицер ВВС Италии Давид Ченчотти сообщил на своем сайте The Aviationist, что шестисекундное видео позволяет детально рассмотреть конструкцию J-36. «Конфигурация с тремя двигателями, двумя воздухозаборниками под крыльями и еще одним, установленным на спине позади кабины, — это отход от традиционных двухмоторных схем, распространенных среди современных истребителей. Такая архитектура может обеспечить преимущество в плане тяги и резервирования», — отметил Ченчотти.

По его словам, компоновка фюзеляжа позволяет разместить внутри него оружейные отсеки, предназначенные для ракет большой дальности. Разработка J-36 может позволить Китаю сравняться с США или даже обогнать Штаты в гонке по созданию истребителей шестого поколения. На данный момент лучшими в мире считаются американские самолеты пятого поколения — двухмоторный F-22 и одномоторный F-35. У Китая также есть два истребителя пятого поколения — J-20 и J-35, однако ни один из них пока не доказал свою боевую эффективность, как это сделали их американские аналоги. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп объявил, что контракт на разработку истребителя шестого поколения для ВВС США под обозначением F-47 был выдан компании Boeing. По его словам, прототип этого самолета находится в полетной стадии уже пять лет.