SOCAR Trading откусила «кусок пирога» в Индии

Отметим, что Mangalore Refinery and Petrochemicals — это государственное предприятие при Министерстве нефти и природного газа Индии.

Как стало известно haqqin.az, в первом квартале 2025 года эти три компании договорились о налаживании взаимодействия для изучения возможностей организации торговли энергоносителями, оценки и внедрения совместных жизнеспособных проектов, оптимизации цепочки поставок нефти и нефтепродуктов с целью обеспечения коммерческой устойчивости и операционной эффективности индийского нефтяного и нефтехимического комплекса.

Госнефтекомпания Азербайджана в лице торгового дома SOCAR Trading начинает взаимодействие с индийским предприятием Mangalore Refinery and Petrochemicals при участии индийской компании Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) — участницы проекта «Азери-Чираг-Гюнешли» (доля 2,925%) и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (3,11%).

Посредством SOCAR Trading (опыт работы 18 лет) индийские ONGC и MRPL хотят расширить свое присутствие на мировом энергетическом рынке, поскольку торговый дом SOCAR может продавать произведенные на MRPL нефтепродукты, поставлять на завод нефть.

В более широком смысле, индийские компании хотели бы развивать сотрудничество и в области разработки месторождений нефти и газа, поскольку стремительно развивающаяся Индия нуждается в диверсификации источников энергии.

«Ранее практически все НПЗ Индии приобретали дешевую российскую нефть, однако ужесточение санкций США против поставок танкерной российской нефти и отказ премьер-министра Моди под давлением Трампа от российской нефти подтолкнули Дели искать другие источники, помимо американской нефти», — пояснил haqqin.az информированный источник.

Помимо нефти и нефтепродуктов, индийские компании и SOCAR Trading обсуждают возможности по поставке в Индию сжиженного природного газа из третьих стран.

ONGC прогнозирует, что суточный спрос Индии на нефть в 2025 году составит 6,5 млн баррелей против 5,5 млн баррелей в сутки в 2024 году, а в 2026-27 гг. может превысить 7 млн б/c.

Перерабатывающие мощности Индии наращиваются с 250 млн тонн нефти до 300 млн т, а с учетом нефтехимии — до 400-450 млн тонн суммарно.

Международное энергетическое агентство считает Индию одним из главных «драйверов» мирового спроса на нефть.