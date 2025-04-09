Зеленский назвал число китайцев в армии России
Известно, что 155 граждан КНР воюют против украинцев на территории Украины, однако их может быть больше, сообщил президент Владимир Зеленский.
"Китайский" вопрос серьезный. Есть 155 человек с фамилиями, с паспортными данными, - 155 граждан Китая, которые воюют против украинцев на территории Украины. Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 есть паспортные данные, откуда они, их китайские документы, возраст и тому подобное. Также места службы: 70, 71, 255 мотострелковые полки и тому подобное", - сказал Зеленский на встрече с журналистами.
По словам президента, россияне вербуют граждан КНР, в том числе через соцсети: Тик-Ток и другие китайские социальные сети, где "русские" распространяют рекламные ролики.
"Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка - это важно. Может, есть еще и тайная", - добавил президент.
После вербовки эти люди прибывают в Москву, где проходят 3-4 суток медицинские обследования, 1-2 месяца - в учебных центрах.
"Воюют они на территории Украины. Получают миграционные карточки, а также карточку платежной системы "Мир", на которую получают, соответственно, деньги", - отметил Зеленский.