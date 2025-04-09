Зеленский назвал число китайцев в армии России

Известно, что 155 граждан КНР воюют против украинцев на территории Украины, однако их может быть больше, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Китайский" вопрос серьезный. Есть 155 человек с фамилиями, с паспортными данными, - 155 граждан Китая, которые воюют против украинцев на территории Украины. Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 есть паспортные данные, откуда они, их китайские документы, возраст и тому подобное. Также места службы: 70, 71, 255 мотострелковые полки и тому подобное", - сказал Зеленский на встрече с журналистами.