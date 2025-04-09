USD 1.7000
EUR 1.8808
RUB 1.9773
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Собака покусала детей в Сумгаите

Ульвия Худиева
21:42 1149

Сегодня около 18:00 в Сумгаитский медицинский центр были госпитализированы шесть детей после укусов собаки, сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB).

Один из пострадавших детей был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи, где ему оказали помощь и провели вакцинацию. После этого его отпустили домой на амбулаторное лечение.

Пятеро других направлены в детскую больницу. Четырем из них оказали необходимую помощь, они также отпущены домой. Один ребенок с рваной раной головы остался под наблюдением в хирургическом отделении. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Фондовый рынок США взлетел
Фондовый рынок США взлетел обновлено 22:10
22:10 3336
Фидан: «Турция не потерпит израильских авантюр»
Фидан: «Турция не потерпит израильских авантюр»
23:20 402
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану главная тема
21:57 3500
Трамп ударил еще сильнее. Пошлины для Китая подняты до 125%
Трамп ударил еще сильнее. Пошлины для Китая подняты до 125% все еще актуально
22:22 10063
Китай предостерег граждан от поездок в США
Китай предостерег граждан от поездок в США
22:49 650
SOCAR Trading откусила «кусок пирога» в Индии
SOCAR Trading откусила «кусок пирога» в Индии главное на этот час
21:22 2140
Сенсационное заявление Алиева: Азербайджан не будет исполнять решения Евросуда
Сенсационное заявление Алиева: Азербайджан не будет исполнять решения Евросуда
15:14 11232
Революция не для Америки
Революция не для Америки горячая тема
20:45 1816
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США все еще актуально
13:23 4346
Армения снова обстреливает позиции Азербайджана
Армения снова обстреливает позиции Азербайджана заявление Минобороны; обновлено 21:07
21:07 5119
Китай обгоняет США: уникальный истребитель шестого поколения
Китай обгоняет США: уникальный истребитель шестого поколения война миров
21:04 2831

ЭТО ВАЖНО

Фондовый рынок США взлетел
Фондовый рынок США взлетел обновлено 22:10
22:10 3336
Фидан: «Турция не потерпит израильских авантюр»
Фидан: «Турция не потерпит израильских авантюр»
23:20 402
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану главная тема
21:57 3500
Трамп ударил еще сильнее. Пошлины для Китая подняты до 125%
Трамп ударил еще сильнее. Пошлины для Китая подняты до 125% все еще актуально
22:22 10063
Китай предостерег граждан от поездок в США
Китай предостерег граждан от поездок в США
22:49 650
SOCAR Trading откусила «кусок пирога» в Индии
SOCAR Trading откусила «кусок пирога» в Индии главное на этот час
21:22 2140
Сенсационное заявление Алиева: Азербайджан не будет исполнять решения Евросуда
Сенсационное заявление Алиева: Азербайджан не будет исполнять решения Евросуда
15:14 11232
Революция не для Америки
Революция не для Америки горячая тема
20:45 1816
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США
Алиев: Азербайджану важны прочные отношения с США все еще актуально
13:23 4346
Армения снова обстреливает позиции Азербайджана
Армения снова обстреливает позиции Азербайджана заявление Минобороны; обновлено 21:07
21:07 5119
Китай обгоняет США: уникальный истребитель шестого поколения
Китай обгоняет США: уникальный истребитель шестого поколения война миров
21:04 2831
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться