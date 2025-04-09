Собака покусала детей в Сумгаите

Сегодня около 18:00 в Сумгаитский медицинский центр были госпитализированы шесть детей после укусов собаки, сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB).

Один из пострадавших детей был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи, где ему оказали помощь и провели вакцинацию. После этого его отпустили домой на амбулаторное лечение.

Пятеро других направлены в детскую больницу. Четырем из них оказали необходимую помощь, они также отпущены домой. Один ребенок с рваной раной головы остался под наблюдением в хирургическом отделении. Его состояние оценивается как средней тяжести.