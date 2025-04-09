США ввели санкции против участников иранской ядерной программы

Министерство финансов США включило в санкционные списки одного человека и пять иранских компаний, причастных к поддержке организаций, связанных с ядерной программой Ирана.

Санкции затронули структуры, сотрудничающие с Организацией по атомной энергии Ирана и Иранской компанией центрифужных технологий. Как указано на сайте Минфина США, эти фирмы занимаются закупкой и производством технологий для ядерных разработок.

Ранее президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи дал два месяца на заключение нового соглашения по ядерной программе. В интервью NBC он заявил, что в случае провала переговоров США готовы нанести по Ирану массированный удар.