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Узбекистан и США подписали соглашения по критическим минералам

22:01 805

Ташкент подписал несколько соглашений с американскими компаниями в сфере добычи полезных ископаемых.

Это соглашение стало частью визита представителей Узбекистана в США, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики (МИПТ).

В рамках договоренностей стороны согласовали сотрудничество в области критических минералов, инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых, а также строительства комплексов для тонкого измельчения руд (HPGR). Также обсуждены инновационные технологии, создание добавленной стоимости сырья и повышение квалификации узбекских специалистов.

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