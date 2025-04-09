Узбекистан и США подписали соглашения по критическим минералам
Ташкент подписал несколько соглашений с американскими компаниями в сфере добычи полезных ископаемых.
Это соглашение стало частью визита представителей Узбекистана в США, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики (МИПТ).
В рамках договоренностей стороны согласовали сотрудничество в области критических минералов, инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых, а также строительства комплексов для тонкого измельчения руд (HPGR). Также обсуждены инновационные технологии, создание добавленной стоимости сырья и повышение квалификации узбекских специалистов.