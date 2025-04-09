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Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
21:57 3508

В итоговой декларации исторического саммита «Европейский Союз — Центральная Азия», прошедшего 3–4 апреля в Самарканде, содержится пункт, способный вызвать серьёзную обеспокоенность Анкары.

В частности, в пункте №4 говорится о приверженности участников резолюциям Совета Безопасности ООН №541 (1983 г.) и №550 (1984 г.), принятым после одностороннего провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра. Эти документы отвергают создание на острове независимого турецкого государства и признают лишь Республику Кипр (греческую часть) как единственного легитимного субъекта. Резолюции содержат призыв к турецкому населению Северного Кипра отказаться от одностороннего провозглашения независимости, а странам-членам ООН — не признавать Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

Участники саммита «Европейский Союз — Центральная Азия» отвергли создание на острове Кипр независимого турецкого государства

Формально подписав декларацию, государства Центральной Азии, входящие в Организацию тюркских государств (ОТГ), подтвердили приверженность этим резолюциям, тем самым взяв на себя обязательство не признавать ТРСК. Этот шаг особенно заметен на фоне активных усилий Турции по международному признанию Северного Кипра, в том числе через ОТГ.

Напомним, в 2021 году ТРСК получила статус наблюдателя в ОТГ, а в 2024 году её президент был приглашён на саммит организации в Бишкек в качестве почётного гостя. В июле того же года президент ТРСК Эрсин Татар также принял участие в неформальном саммите ОТГ в Шуше.

Тем не менее, республики Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан проявили осторожность, опасаясь нанести ущерб развивающимся отношениям с Евросоюзом. Они выступили против возможного членства ТРСК в ОТГ, тем самым поддержав линию Брюсселя по кипрскому вопросу.

На саммите в Самарканде ЕС и страны региона достигли важнейших договорённостей в сферах энергетики, разработки редкоземельных ресурсов, развития Транскаспийского транспортного коридора и других направлений. Евросоюз пообещал инвестировать в регион 13,5 миллиарда евро. С 2022 года, на фоне российского вторжения в Украину, Брюссель заметно усилил своё присутствие в Центральной Азии.

Республики Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан проявили осторожность, опасаясь нанести ущерб развивающимся отношениям с Евросоюзом

Но не только ЕС борется за влияние в этом стратегическом регионе. Турция активно использует ОТГ как платформу для продвижения своих интересов, а Китай уже обошёл Россию по объёму прямых инвестиций в этот регион.

Республики Центральной Азии, в свою очередь, стремятся сбалансировать отношения с ключевыми геополитическими игроками — ЕС, Китаем, Россией и Турцией — и использовать конкуренцию в своих интересах. Именно в этом контексте следует рассматривать их приверженность резолюциям ООН по кипрскому вопросу.

Ситуация осложняется тем, что три государства, входящие в ОТГ, — Казахстан, Узбекистан и Туркменистан (последний — в статусе наблюдателя) — установили прямые дипломатические отношения с Республикой Кипр и назначили туда послов. Эти шаги были предприняты как раз накануне саммита в Самарканде, вероятно, в рамках переговоров о стратегическом партнёрстве с ЕС.

Казахстан официально установил дипломатические отношения с Кипром ещё в 1992 году, однако посольства не открывались. В 2020 году на Кипре был назначен нерезидентный казахстанский посол (из Израиля), а в последующие годы контакты заметно активизировались. Осенью 2023 года в Никосии прошли переговоры замминистра иностранных дел Казахстана Романа Василенко с высшим руководством Кипра.

Ситуация осложняется тем, что три государства, входящие в ОТГ, — Казахстан, Узбекистан и Туркменистан (последний — в статусе наблюдателя) — установили прямые дипломатические отношения с Республикой Кипр и назначили туда послов

Узбекистан также активизировал контакты: в апреле 2024 года Кипр назначил посла в Ташкенте, а в декабре того же года Узбекистан аккредитовал на Кипре своего посла в Италии. Повторная аккредитация прошла 31 марта 2025 года.

Анкара, выступающая за решение кипрской проблемы по модели двух государств, пока не сделала официальных заявлений по поводу разворачивающихся дипломатических процессов. В то же время турецкая оппозиция раскритиковала молчание властей.

После провала переговоров в Кран-Монтане в 2017 году Турция отказалась от участия в процессе, инициированном ООН, и с тех пор настаивает на международном признании ТРСК как независимого государства.

Однако растущие связи тюркоязычных стран с греческой стороной Кипра и их приверженность резолюциям ООН серьёзно осложняют усилия Турции по признанию ТРСК.

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