Украина хочет общаться с США на равных

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра финансов США Бессента о том, что Украина должна была подписать соглашение о недрах ещё до визита украинского лидера в Белый дом.

Зеленский заявил, что в ответ на требования подписать соглашение немедленно, он мог только сказать: "Прекратите стучать пальцем по договору и давайте говорить предметно". Он добавил, что, вероятно, Бессент ожидал другого диалога, но подчеркнул, что не считает Украину третьесортной страной, и настаивает на общении на равных.