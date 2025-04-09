Украина хочет общаться с США на равных
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра финансов США Бессента о том, что Украина должна была подписать соглашение о недрах ещё до визита украинского лидера в Белый дом.
Зеленский заявил, что в ответ на требования подписать соглашение немедленно, он мог только сказать: "Прекратите стучать пальцем по договору и давайте говорить предметно". Он добавил, что, вероятно, Бессент ожидал другого диалога, но подчеркнул, что не считает Украину третьесортной страной, и настаивает на общении на равных.
Владимир Зеленский также отметил, что Украина будет отстаивать паритетность в управлении фондом, подчеркнув важность равноправного участия в принятии решений.
Кроме того, украинский президент сообщил, что технические переговоры по соглашению о недрах, которые состоятся в Вашингтоне 11-12 апреля, станут первой встречей, на которой стороны планируют выработать главные принципы соглашения.