Китай предостерег граждан от поездок в США

Министерство туризма и культуры Китая выпустило предупреждение для граждан, рекомендовав им тщательно обдумывать поездки в США в условиях усиливающегося торгового конфликта между двумя странами.

В заявлении говорится, что в свете ухудшения торговых отношений и растущих опасений по поводу безопасности в Америке, гражданам следует проявлять осторожность при принятии решения о поездке.

«Министерство туризма и культуры рекомендует гражданам тщательно оценивать риски поездки в США и проявлять осторожность», — говорится в документе. Ранее подобные предупреждения министерство выпускало в апреле 2020 года, когда призывало избегать поездок в США из-за «чрезмерных мер по борьбе с COVID-19 и ситуации с безопасностью в стране».

Также Министерство образования Китая рекомендовало студентам оценить риски поездок на учебу в некоторые американские штаты. В частности, ведомство указало на законопроект, который рассматривается в генеральной ассамблее штата Огайо. Этот законопроект, по мнению китайской стороны, содержит негативные положения, касающиеся Китая, и накладывает ограничения на образовательный обмен и сотрудничество между китайскими и американскими университетами. Среди прочего, законопроект запрещает университетам Огайо принимать подарки, пожертвования или взносы из Китая.