Китайцев бросают в бои с Украиной

Новость о том, что в Украине взяты в плен двое граждан Китая, воевавших на стороне России, произвела немалый резонанс. Пекин все время заявляет о своей приверженности миру и скорейшему прекращению войны, а тут такое. Одно дело экономическое сотрудничество с Россией, другое дело прямое участие в боевых действиях против Украины. Напомним, Владимир Зеленский во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером рассказал, что в Донецкой области возле населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка подразделение ВСУ вступило в бой с шестью китайскими военными, из которых двое оказались в плену. Об их гражданской принадлежности свидетельствовали как паспорта, так и кредитные карты. Президент Украины заметил, что эту тему нужно срочно обговорить с партнерами и в первую очередь с США: «Я понимаю, что Украина сильная страна, но мы не можем одновременно воевать со многими странами, которым всем что-то нужно на нашей земле». Вскоре украинские СМИ разместили видео с одним из пленных. Русского языка тот не знает.

Разумеется, Украину больше всего озаботило, насколько присутствие китайских граждан на фронте отражает официальную позицию Пекина. Министрам иностранных дел и обороны было поручено связаться с китайскими коллегами и прояснить этот вопрос. Тем временем допросы несколько пролили свет на ситуацию. Как рассказал начальник Группы по связям с общественностью Оперативно-тактической группировки «Луганск» подполковник Дмитрий Запорожец, один из пленных рассказал, что в российскую армию его привело желание получить гражданство Российской Федерации. В то время как россияне идут воевать, чтобы заработать денег, китаец заплатил за вступление в армию триста тысяч рублей – около 3470 долларов. Деньги были заплачены посреднику в Китае, а в Россию «интернационалист» приехал как турист. Семье, как он утверждает, о своих намерениях сообщил. Военную подготовку проходил в Луганской области, и в его группе все были китайцы. Обходились без переводчика, общаясь с русскими инструкторами с помощью жестов и мобильных приложений. В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что «сверяют информацию с украинской стороной». При этом настаивают, что китайское правительство всегда просит своих граждан избегать участия в боевых действиях и конфликтах.