Китайцев бросают в бои с Украиной
Новость о том, что в Украине взяты в плен двое граждан Китая, воевавших на стороне России, произвела немалый резонанс. Пекин все время заявляет о своей приверженности миру и скорейшему прекращению войны, а тут такое. Одно дело экономическое сотрудничество с Россией, другое дело прямое участие в боевых действиях против Украины.
Напомним, Владимир Зеленский во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером рассказал, что в Донецкой области возле населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка подразделение ВСУ вступило в бой с шестью китайскими военными, из которых двое оказались в плену. Об их гражданской принадлежности свидетельствовали как паспорта, так и кредитные карты. Президент Украины заметил, что эту тему нужно срочно обговорить с партнерами и в первую очередь с США: «Я понимаю, что Украина сильная страна, но мы не можем одновременно воевать со многими странами, которым всем что-то нужно на нашей земле».
Вскоре украинские СМИ разместили видео с одним из пленных. Русского языка тот не знает.
Разумеется, Украину больше всего озаботило, насколько присутствие китайских граждан на фронте отражает официальную позицию Пекина. Министрам иностранных дел и обороны было поручено связаться с китайскими коллегами и прояснить этот вопрос.
Тем временем допросы несколько пролили свет на ситуацию.
Как рассказал начальник Группы по связям с общественностью Оперативно-тактической группировки «Луганск» подполковник Дмитрий Запорожец, один из пленных рассказал, что в российскую армию его привело желание получить гражданство Российской Федерации. В то время как россияне идут воевать, чтобы заработать денег, китаец заплатил за вступление в армию триста тысяч рублей – около 3470 долларов.
Деньги были заплачены посреднику в Китае, а в Россию «интернационалист» приехал как турист. Семье, как он утверждает, о своих намерениях сообщил. Военную подготовку проходил в Луганской области, и в его группе все были китайцы. Обходились без переводчика, общаясь с русскими инструкторами с помощью жестов и мобильных приложений.
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что «сверяют информацию с украинской стороной». При этом настаивают, что китайское правительство всегда просит своих граждан избегать участия в боевых действиях и конфликтах.
Между тем The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую разведку пишет, что число граждан Китая, вступивших в российскую армию, уже приближается к двум сотням. В распоряжении украинских разведчиков есть фотографии и паспорта 13 завербованных китайцев, а другой документ содержит имена 168 человек с датами рождения, датами подписания контрактов и названиями подразделений, к которым они приписаны. В большинстве они служат или служили стрелками, но есть и операторы беспилотников.
Сделать вид, будто ничего особенного не случилось, Пекину не получится. КНР не та страна, где граждане вольны ехать куда угодно подзаработать денег наемническим трудом. Либо иностранную вербовку на территории Китая проспали вездесущие спецслужбы, либо власти сознательно закрывают на это глаза. В обоих случаях – скандал.