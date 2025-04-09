Трамп вводит пошлины, а американцы штурмуют магазины

Как сообщает британская газета Independent, американцы начали покупать товары в два раза больше обычного, расширяя выбор в пользу более дешевых брендов и продуктов с длительным сроком хранения.

В США наблюдается дефицит товаров на полках магазинов, так как граждане активно запасаются продуктами первой необходимости после введения президентом Дональдом Трампом новых пошлин на продукцию из других стран.

Причиной этому стало опасение повторения ситуации с пустыми полками, которая имела место во время пандемии, когда сбои в цепочках поставок привели к дефициту товаров и инфляции.

Между тем американское информационное агентство Bloomberg сообщает, что торговая платформа Amazon отменила заказы на множество товаров, произведенных в Китае и других азиатских странах. По данным Bloomberg, заказы на шезлонги, скутеры, кондиционеры и другие товары от нескольких поставщиков были аннулированы после объявления президентом США Дональдом Трампом 2 апреля решения о введении пошлин на импорт из более чем 180 стран и территорий, включая Китай, Вьетнам и Таиланд.

Ранее Штаты повысили пошлины на китайский импорт до 104%, что привело к падению стоимости акций американских компаний. Также сообщается, что американцы массово скупают iPhone, опасаясь повышения их стоимости из-за новых пошлин.