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Биткоин выше $80 тыс. после паузы в пошлинах Трампа

23:15 197

Курс биткоина резко поднялся выше $80 тыс. после того, как Дональд Трамп сообщил о 90-дневной паузе в пошлинах для более чем 75 стран, где размер пошлин составит 10%.

Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что сейчас "самое время закупаться", что привело к росту не только биткоина, но и других крупных альткоинов. За последний час ликвидированы позиции на сумму более $150 млн у шортистов на криптобиржах, по данным Coinglass.

Решение о паузе в пошлинах было принято после того, как более 75 стран обратились к Вашингтону с просьбой пересмотреть торговые барьеры. Трамп пояснил, что эти страны "не предприняли ответных мер". Однако для Китая, по словам Трампа, пошлины повышаются до 125% из-за "отсутствия уважения" к мировым рынкам.

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