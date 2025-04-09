Биткоин выше $80 тыс. после паузы в пошлинах Трампа

Курс биткоина резко поднялся выше $80 тыс. после того, как Дональд Трамп сообщил о 90-дневной паузе в пошлинах для более чем 75 стран, где размер пошлин составит 10%.

Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что сейчас "самое время закупаться", что привело к росту не только биткоина, но и других крупных альткоинов. За последний час ликвидированы позиции на сумму более $150 млн у шортистов на криптобиржах, по данным Coinglass.

Решение о паузе в пошлинах было принято после того, как более 75 стран обратились к Вашингтону с просьбой пересмотреть торговые барьеры. Трамп пояснил, что эти страны "не предприняли ответных мер". Однако для Китая, по словам Трампа, пошлины повышаются до 125% из-за "отсутствия уважения" к мировым рынкам.